(ÖZET) Juventus - Barcelona maç sonucu: 0-2

Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda günün en dikkat çeken karşılaşmasında İtalyan devi Juventus, evinde zor günler geçiren Lionel Messi'li Barcelona'yı ağırladı. Siyah-Beyazlılar'da savunmada Giorgio Chielli'nin sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak olmasından dolayı ilk 11'de milli futbolcumuz Merih Demiral şans buldu. Merih'in partneri ise Leanardo Bonucci oldu. Torino ekibinde koronavirüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, karantina süreciyle takımını yalnız bıraktı. Merih Demiral'ın 70. ve 85. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından oyun dışı kaldığı mücadele, konuk ekip Barça'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Allianz Stadı'nda oynanan mücadelede Barcelona'ya 3 puanı getiren goller; 14'te Ousmane Dembele ve 90+1'de Lionel Messi (P) kaydetti. Bu sonucun ardından 2'de yapan Barcelona, 6 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Güçlü rakibi karşısında varlık gösteremeyen ve sahadan boynu büyük ayrılan Juventus ise 3 puanla 2. sırada kaldı.

Öte yandan Juventus'ta Morata'nın attığı 3 gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Grupta oynanan diğer maçta Ferencvaros ile Dinamo Kiev, 2-2 berabere kaldı.

2. haftası geride kalan G Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

1- Barcelona / 6 puan

2- Juventus / 3 puan

3- Dinamo Kiev / 1 puan

4- Ferencvaros / 1 puan