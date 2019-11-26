(ÖZET) Juventus - Atletico Madrid maç sonucu: 1-0

Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu’nun iki favorisi Juventus ile Atletico Madrid, Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sarri'nin öğrencileri 1-0'lık skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Juventus'un tek golü 45+2. dakikada Arjantinli golcü futbolcu Dybala'dan geldi. Genç futbolcu Sarri'nin takımın başına geçmesi ile geçtiğimiz sezonun resmen acısını çıkartıyor. Juve'nin bu sezon Ronaldo ile birlikte en çok dikkat çeken ismi oldu.

Alınan bu sonuçla Juventus gruptaki puanını 13'e çıkarttı ve grubu lider olarak tamamlamayaı garantiledi. Atletico Madrid ise 7 puanda kaldı.

Geçtiğimiz hafta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Cristiano Ronaldo Atletico’ya karşı ilk 11’de sahne aldı. Türk stoper Merih Demiral ise yedek kulübesinde yer almasına rağmen maçta forma şansı bulamadı.



