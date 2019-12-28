(ÖZET İZLE) Trabzonspor - Kayserispor maç sonucu: 6-2

Süper Lig'de geçen haftayı Konyaspor deplasmanında üç puanla kapatan Trabzonspor, ilk yarının son maçında sahasında zor günler geçiren Kayserispor'u konuk etti.

Saha ve seyirci avantajını kullanan Fırtına, henüz 7'de Alexander Sörloth ile golü buldu. Golün ardından Kayseri kalesini zorlayan Ünal Karaman'ın öğrencileri, 37'de farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın asistinde net bir gol vuruşu yapan Nwakaeme, ağları sarsan isim oldu. İlk yarının skorunu ise Ömer Uzun belirledi. Hasan Hüseyin'in asistinde savunma arkasına koşu yapan genç oyuncu, sol ayağıyla topu köşeye bıraktı.

İkinci yarıda ise Medical Park Stadı'nda gol yağmuru oldu. 47'de ve 66'da Kayseri ağlarına topu gönderen İngiliz golcü Sturridge, bir anda farkı açan isim oldu. 71'de Abdulkadir Parmak'ın golüne Kayseri, 82'de Kravets ile karşılık verdi.

Skoru belirleyen golü ise Sörloth kaydetti. 90 dakika Trabzonspor'un 6-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Üst üste 2. galibiyetini alan Trabzonspor, 32 puanla ilk devreyi 3. sırada tamamladı. Zor günler geçiren ve son sıraya demir atan Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

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STAT: Medical Park

HAKEMLER: Hüseyin Göçek xxx, Esat Sancaktar xxx, Serkan Ok xxx

TRABZONSPOR: Uğurcan x (Dk.56 Erce xx)- Pereira xxx, Hüseyin xxx, Campi xxx, Novak xx- Mikel xxx, Abdulkadir xxx, Sosa xxx- Sturridge xxxx (Dk.83 Cafer x), Nwakaeme xxxx (Dk.73 Ekuban x)- Sörloth xxxx

İSTİKLAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: İsmail x- Ramazan Emirhan x, Osman Can x, Mert x (Dk.76 Selahattin x), Yasir x- Djedje x, Hasan Hüseyin xx- Ömer xxx (Dk.86 Ümran), Emre xx, Ziya x (Dk.62 Furkan x)- Kravets xxx

GOLLER: Dk.7, 90+3 Sörloth, Dk.37 Nwakaeme, Dk.47-66 Sturridge, Dk.71 Abdulkadir (Trabzonspor), Dk.43 Ömer, Dk.82 Kravets (İstiklal Mobilya Kayserispor)

SARI KARTLAR: Mert, Yasir (İstiklal Mobilya Kayserispor)