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(ÖZET İZLE) Tottenham - Wolverhampton maç sonucu: 2-0

Premier Lig'in 36. haftasında Wolverhampton'ı Harry Kane ve Pierre-Emile Höjbjerg'in golleriyle 2-0 mağlup eden Tottenham, Avrupa kupalarına katılma ümitlerini son haftalara taşıdı.

16 Mayıs 2021, Pazar 20:02 Son Güncelleme:
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(ÖZET İZLE) Tottenham - Wolverhampton maç sonucu: 2-0

Geçtiğimiz hafta Leeds United karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan Tottenham, Premier Lig'in 36. haftasında Wolverhampton'ı konuk etti. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan ve Martin Atkinson'ın yönettiği müsabaka, Londra ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Tottenham'a 3 puanı getiren goller; 45. dakikada Harry Kane ve 62. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg'den geldi. 59 puana yükselen Tottenham, Avrupa kupalarına katılma ümitlerini son haftalara taşıdı. Wolverhampton ise haftayı 45 puanla 12. sırada tamamladı.

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