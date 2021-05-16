(ÖZET İZLE) Tottenham - Wolverhampton maç sonucu: 2-0

Geçtiğimiz hafta Leeds United karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan Tottenham, Premier Lig'in 36. haftasında Wolverhampton'ı konuk etti. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan ve Martin Atkinson'ın yönettiği müsabaka, Londra ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Tottenham'a 3 puanı getiren goller; 45. dakikada Harry Kane ve 62. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg'den geldi. 59 puana yükselen Tottenham, Avrupa kupalarına katılma ümitlerini son haftalara taşıdı. Wolverhampton ise haftayı 45 puanla 12. sırada tamamladı.