(ÖZET İZLE) Tottenham - Liverpool maç sonucu: 0-1
Premier Lig'de 22. haftanın en önemli mücadelesinde Liverpool, Tottenham'a konuk oldu. Jürgen Klopp yönetiminde harikalar yaratan Liverpool, Firmino'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve yoluna doludizgin devam etti. 61 puana ulaşan Liverpool, takipçisi Leicester City ile olan puan farkını 16'ya çıkardı.
Premier Lig'in 22. haftasında Portekizli teknik adam Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Tottenham, ligde namağlup liderliğini koruyan sezonun formda ekibi Liverpool’u ağırladı.
Konuk ekip Liverpool, 37. dakikada Roberto Firmino’nun ağları sarsmasıyla mücadeleyi 1-0 kazandı.
Puanını 61’e yükselterek bir maç eksiğiyle namağlup lider unvanını sürdüren Liverpool, ligde en yakın rakibi Leicester City ile arasındaki puan farkını 16’ya çıkardı.
Jürgen Klopp yönetiminde harikalar yaratan Liverpool, Avrupa’nın 5 büyük liginde 21 maç sonunda en yüksek puan toplayan takım rekorunun da yeni sahibi oldu.