(ÖZET İZLE) Tottenham - Liverpool maç sonucu: 0-1

Premier Lig'in 22. haftasında Portekizli teknik adam Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Tottenham, ligde namağlup liderliğini koruyan sezonun formda ekibi Liverpool’u ağırladı.

Konuk ekip Liverpool, 37. dakikada Roberto Firmino’nun ağları sarsmasıyla mücadeleyi 1-0 kazandı.

Puanını 61’e yükselterek bir maç eksiğiyle namağlup lider unvanını sürdüren Liverpool, ligde en yakın rakibi Leicester City ile arasındaki puan farkını 16’ya çıkardı.

Jürgen Klopp yönetiminde harikalar yaratan Liverpool, Avrupa’nın 5 büyük liginde 21 maç sonunda en yüksek puan toplayan takım rekorunun da yeni sahibi oldu.