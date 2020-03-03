(ÖZET İZLE) Schalke 04 - Bayern Münih maç sonucu: 0-1

Almanya Kupası Çeyrek Finali'nde Bayern Münih, Schalke 04'e konuk oldu. Veltins-Arena'da oynanan mücadele yıldızlar topluluğu Bayern Münih'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Bavyera ekibine yarı finali getiren gol 40. dakikada Joshua Kimmich'den geldi.
Schalke forması giyen milli futbolcu Ahmet Kutucu 83'de maça dahil oldu. Ozan Kabak ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Günün diğer maçında Almanya 4. Ligi takımlarından Saarbrücken, sahasında Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı.
Saarbrücken ekibi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sonuçlanan maçta penaltı atışları sonucunda Fortuna Düsseldorf’u 7-6 yenerek yarı finale yükseldi.
Almanya Kupası çeyrek finalinde Bayer Leverkusen-Union Berlin ve Eintracht Frankfurt-Werder Bremen karşılaşmaları oynanacak.