(ÖZET İZLE) Real Madrid - Manchester City maç sonucu: 1-2

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde son 16 Turu heyecanı yaşanıyor. Gecenin kapışması, İspanya’nın Başkent’i Madrid’de oynandı. Bernabeu Stadı’nda Real Madrid, UEFA’dan Finansal Fair-Play sebebiyle önümüzdeki 2 sezon geçerli olmak üzere Avrupa kupalarından men cezası alan Manchester City’yi konuk etti.

Taraftar desteğini arkasına alan rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan Zinedine Zidane'ın takımı mücadelenin son dakikalarında yıkıldı. 60'da Isca ile öne geçen Real Madrid için 78. dakikaya kadar her şey yolunda gidiyordu. De Bruyne'ün asistinde toğu ağlara gönderen Gabriel Jesus, fitili ateşleyen isim oldu.

Golün ardından rüzgarı arkasına alan İngiliz ekibi, 83'de Belçikalı yıldızıyla öne geçti. Kazanılan penaltıda topun başına geçen De Bruyne, yaptığı asisti, bir de golle süsledi.

Art arda yediği gollerle yıkılan Real Madrid'e bir şok da 86'da geldi. Gabriel Jesus'u ceza sahasının hemen önünde düşüren Sergio Ramos, mücadelenin hakemi Daniele Orsato tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve 90 dakika Pep Guardiola'nın takımının 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Manchester City’de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Son 8 öncesi büyük bir avantaj yakalayan City, 17 Mart Salı günü Real Madrid'i rövanş maçında ağırlayacak.

Kart sınırındda olan ve 29'da sararan Benjamin Mendy ile 86'da gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalan Sergio Ramos rövanş maçında cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.