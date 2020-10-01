(ÖZET İZLE) Rangers - Galatasaray maç sonucu: 2-1

UEFA Avrupa Ligi yolunda son bir engeli kalan Galatasaray, İskoçya'da Rangers ile kozlarını paylaştı. Bakü ve Hajduk Split'i eleyen Galatasaray, play-off turunda Rangers'a takıldı. Galatasaray, ülke sıralamasında sadece 675 puan gerimizde bulunan İskoçya’nın temsilcisi Rangers’a 2-1 kaybetti ve Avrupa defterini erken kapattı. Avrupa’dan iki takımımız; Alanyaspor ve Beşiktaş’ın erken vedası, 2021-22 sezonu için elimizdeki bu şansı tutmak anlamında işleri daha da zorlaştırmıştı. Galatasaray'ın erken vedası sonrası Türkiye'nin Avrupa yolunda işler daha da zorlaştı, İskoçlar ise mutlu sona ulaşan taraf oldu.





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MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Rangers penaltı bekledi. Kullanılan kornerde Goldson, Marcao'nun üstünden kafa vuruşunu yaptı. Taylan'dan seken top Linnes'e çarptı. Rangers oyuncuları hakeme itiraz etti, hakem oyunu devam ettirdi.

9' Galatasaray tehlikeli geldi. Taylan'ın pasıyla Feghouli savunmanın arkasına sarkmak istedi. Kaleci McGregor, kalesini terk edip topun sahibi oldu.

11' Barisic'in kullandığı köşe vuruşunda Goldson arka direkte kafayı vurdu. Kaleye yönelen topu Luyindama son anda kornere gönderdi.

14' Sol kanatta topla buluşan Linnes, Hagi'nin müdahalesiyle yerde kaltı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına Belhanda geçti. Faslı futbolcunun ortası, Rangers savunmasından sekti, Taylan'ın gelişine yaptığı şut kaleyi tutmadı.

19' Orta sahada top çeviren Galatasaray'da sol kanatta topla buluşan Linnes, boş durumda olan Babel'e pasını attı. Hollandalı oyuncu, bekletmeden ceza sahasına ortayı yaptı. Geriden gelen Feghouli'nin yaptığı vuruş, direğin dibinden auta çıktı.

20' Emre Kılınç, rakip ceza sahası ön çizgisine kadar sokulup topu sağına çıkarttı. Ferghouli gelişine bir vuruş yaptı. Ama top farklı şekilde üstten auta gitti.

21' Galatasaray, Linnes'le sol kanattan geliyor. Sıfıra doğru inen Linnes'in tehlikeli bölgeye çıkardığı topa Emre vurmak istedi, rakip savunma geçit vermedi.

29' Maçın ilk sarı kartı çıktı. Fatih'in pas hatasında topla buluşan Kent'i düşüren Omar, kart gören isim oldu.

32' Galatasaray penaltı bekledi. Sol kanattan kullanılan kornerde seken top Marcao'nun önünde kaldı. Brezilyalı stoper, vakit kaybetmeden pasını Feghouli'ye aktardı. Feghouli'nin ortası Goldson'dan döndü. Galatasaraylı futbolcular, hakeme itiraz ederken, penaltı kararı çıkmadı, oyun devam etti.

37' Emre sol kanatta yerde kaldı. Galatasaray etkili bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Belhanda'nın sol kanattan arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Luyindama'nın indirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

49' Belhanda'nın pasıyla Feghouli savunmanın arkasına sarkmak istedi. Helander araya girip tehlikeyi önledi.

GOL | 52' Hagi'nin asistinde kaleci Fatih ile karşı karşıya kalan Arfield, topu ağlara gönderdi.

57' Sağ kanatta topla buluşan Feghouli, savunma arkasına koşu yapan Belhanda'yı gördü. Feghouli'nin harika pasında kontrolü yapan Belhanda, ön direğe koşu yapan Falcao'ya doğru topu gönderdi. Araya giren Rangers savunaması, tehlikeyi önledi.

GOL | 59' Rangers, Tevernier'ın attığı golle Galatasaray karşısında farkı 2'ye çıkardı.

65' Emre Kılınç'ın pasında topu kontrol eden Belhanda, Arfield'ın sert müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Andris Treimanis, oyunu devam ettirince Belhanda, çılgına döndü. İtirazlarını sürdüren Faslı oyuncu, sarı kart gördü.

66' Fatih Terim, iki hamle birden yaptı. Babel'in yerine Ömer Bayram, Belhanda'nın yerine Etebo oyuna dahil oldu.

70' Emre'nin ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunma topu kornere gönderdi. Sağ kanattan köşe vuruşunu Ömer kullandı. Rangers ceza sahasında yaşanan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.

73' Sofiane Feghouli, 74. dakikada yerini Mbaye Diagne'ye bıraktı.

77' Morelos'un pasıyla Kent savunma arkasına sarkmak istedi. Kaleci Fatih çıkıp topun kontrolünü sağladı.

83' Taylan Antalyanı'nın uzun pasına hareketlenen Omar'ın yaptığı vuruşu kaleci McGregor, rahat bir şekilde kontrol etti.

GOL | 87' Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte kafa vuruşunu yapan Marcao, farkı 1'e indiren golü attı.

90 dakika Rangers'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi ve Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.

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Rangers - Galatasaray ilk 11'ler...

Rangers: McGregor, Tevernier, Helander, Goldson, Kent, Kamara, Barisic, Arfield, Hagi, Davis, Morelos

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao



