(ÖZET İZLE) Milan - Juventus maç sonucu: 1-1

Serie A'da liderliği Inter'e kaptıran Juventus ile bu sezon istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Milan, İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında kozlarını paylaştı. San Siro'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Milan'ın golü 61'de Ante Rebic'ten gelirken, Juve'ye avantajı getiren golü 90'da penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.

Milli oyuncularımızdan Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelenin 87. dakikasında yerini Lucas Paqueta'ya bıraktı. İki takım arasında oynanacak rövanş maçı 4 Mart Çarşamba günü Torino'da oynanacak.