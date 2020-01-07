(ÖZET İZLE) Manchester United-Manchester City maç sonucu: 1-3

Premier Lig’in iki devi Manchester United ve Manchester City İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) yarı final ilk maçında kozlarını paylaştı. Son şampiyon Manchester City, 90 dakika boyunca hakimiyeti elinden bırakmadı, ve güçlü rakibine Old Trafford'da ezici bir üstünlük kurdu.

17'de Bernardo Silva'nın harika golüyle öne geçen Manchester City, 33'de Riyad Mahrez ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının sonucunu ise 39'da Andreas Pereira'nın kendi kalesine attığı gol belirledi.

İkinci yarı az daha olsa topa sahip olmayı başaran Manchester United, 70'de Marcus Rashford ile golü bulsa da kalan dakikalarda başka gol golmadı ve City, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Lig Kupası'nda oynadığı son 15 maçı da kaybetmeyen Manchester City, 29 Ocak Çarşamba günü oynanacak rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.