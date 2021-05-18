(ÖZET İZLE) Manchester United - Fulham maç sonucu: 1-1

Premier Lig'de 37. hafta karşılaşmasında Manchester United, Fulham'ı konuk etti. Şampiyon Manchester City'nin ardından 2. sırada olan Solskjaer'in ekibi, küme düşmesi kesinleşen Fulham ile berabere kaldı.

Manchester ekibi, Uruguaylı süperstar Edinson Cavani'nin 15. dakikada attığı muhteşem aşırtma golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, maç boyu oyun olarak üstün olsa da 2. golü bir türlü bulamadı. Fulham, maçın son bölümünde ataklarını sıklaştırdı ve 76'da Joe Bryan ile beraberlik golünü buldu.

Kalan bölümde başka gol olmayınca takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldılar.

37. maçlar sonunda 71 puana ulaşan Manchester United, ligde 2. sırayı garantiledi. Zorlu deplasmandan puan alan Fulham ise, artık bir alt ligin planlarını yapıyor.







