(ÖZET İZLE) Liverpool - Atletico Madrid maç sonucu: 2-3

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool, Atletico Madrid'i konuk etti. Wanda Metropolitano'da oynanan ilk maç Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Anfield Road'ın ev sahipliği yaptığı dev maç adeta nefesleri kesti.

Mücadeleye harika başlayan Liverpool, 43'te Georginio Wijnaldum'un golüyle 1-0 öne geçerken, kalan dakikalarda Atletico Madrid'in başarılı kalecisi Jan Oblak'ı geçemedi.

Art arda gelen Liverpool ataklarında kalesini gole kapatan Oblak, takımını ayakta tutan isim oldu ve mücadelenin 1-0 bitmesini sağlayan isimlerin başında geldi.

90 dakika 1-0 sona erince, çeyrek finale yükselen takımı uzatma dakikaları belirledi. Liverpool, 94'te Firmino'nun attığı golle farkı 2'ye çıkarırken, Madrid ekibi maçı bırakmayacağını net bir şekilde gösterdi, 97'de Marcos Llorente ile golü buldu. Golün şokunu atlatamayan Merseyside ekibi, 105'te Llorente'nin ikinci golüyle ise yıkıldı.

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali hayallerine veda eden Liverpool, 43 maç sonra Anfield Road’da mağlup oldu ve 2014’ten bu yana ilk kez Avrupa Kupaları’nda evinde kaybetti.

Skoru belirleyen gol ise 120+1'de Morata'dan geldi. 120 dakika Atletico'nun 3-2'lik üstünlüğü ile sona ererken, son şampiyon Liverpool kupanın dışında kaldı. İngiltere'de tarih yazan Atletico Madrid ise adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.

Kalesine gelen 11 şutun 9'unu kurtaran ve Atletico'ya çeyrek finali getiren Jan Oblak, maçın adamı seçildi.

Alisson'un yokluğunda kaleyi devralan Adrian, yenilen gollerde büyük hatalar yaparken, Atletico'nun Sloven eldiveni Jan Oblak, turu getiren isimlerin başında geldi.



