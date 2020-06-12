(ÖZET İZLE) Göztepe - Trabzonspor maç sonucu: 1 - 3

Corona Virüs nedeniyle verilen ara sonrası Süper Lig'de heyecan yeniden başladı. Süper Lig'de ilk 26 hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Göztepe deplasmanında kazanarak liderliğini korumayı başardı. Trabzonspor deplasmanda rakibini Nwakaeme, Ekuban (p) ve Berkan Emir'in kendi kalesine attığı gollerle 3-1 yenmeyi başardı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Göztepe 1-0 kazanmıştı.









Maçtan dakikalar

TRABZONSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 2.dakika Trabzonspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Novak sağ ayağıyla vurdu top son anda savunmaya çarpıp kornere gitti.

TRABZONSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 5.dakika Trabzonspor atağında sol kanattan gelen ortaya kafayı Ekuban vurdu kaleci Beto topu çıkarmayı başardı

7.Dakika Göztepe atağında Andre Castro ceza sahası yayından sol ayağıyla vurdu top yandan auta gitti

12.dakika Göztepe atağında sağ kanattan gelen ortayı kaleci Uğurcan aldı

GOL! Trabzonspor Nwakaeme'nin kafayla attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ kanttan topu iyi taşıyan Joao Pereira kale sahasına ortaladı uygun durumda Nwakaeme kafayla topu filelere gönderdi

22.dakikada Trabzonspor yine etkili geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Nwakaeme rakibi geçip sert vurdu top az farkla auta gitti

25.dakikada sol çaprazdan Ekuban ceza sahasına girdi ancak Göztepe savunması araya girip şut imkanı vermedi

27.dakikada ceza sahası dışında topu alan Guilherme bekletmeden vurdu top üstten auta gitti

SARI KART! Trabzonspor takımında Andre Castro'ya faul yapan Guilherme hakemden sarı kart gördü

TEHLİKELİ NOKTADAN SERBEST VURUŞ 30.dakika Göztepe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Serdar Gürler vuruşunu yaptı top üstten auta gitti

TRABZONSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 34.dakika hızlı gelişen Trabzonspor atağında Sörloth uygun durumda bulunan Ekuban'ı gördü. Ekuban kaleci ile karşı karşıya durumda şutunu çekti ancak kaleci Beto topu çıkarmayı başardı

YİNE EKUBAN! 36.dakikada sağ kanattan gelen ortaya uygun durumda kafayı Ekuban vurdu top kaleci Beto'da kaldı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 38.dakikada Göztepe takımında oyundan Napoleoni çıktı yerine Andre Poko girdi

GÖZTEPE ETKİLİ GELDİ 40.dakikada Göztepe atağında sağ kanattan gelen ortayı alan Soner sert vurdu top az farkla auta gitti

KIRMIZI KART! 42.dakikada Trabzonspor takımında orta alanda rakibine faul yapan Guilherme ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kart ile oyun dışında kaldı





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GÖZTEPE GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 44.dakikada Göztepe atağında uygun durumda Serdar Gürler topu ıskaladı ve pozisyondan yararlanamadı

45.dakikada gelişen Göztepe atağında Andre Castro vurdu top kalecide kaldı

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi

İKİNCİ YARI BAŞLADI

GÖZTEPE GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 47.dakikada gelişen Göztepe atağında sol çarpazda topun gelişine Serdar Gürler vurdu kaleci Uğurcan topu kontrol etmeyi başardı

48.dakikada sol kanattan gelen ortaya kafayı Serdar Gürler vurmak istedi ama başarılı olamadı

PENALTI Trabzonspor penaltı vuruşu kazandı. Orta alanda topu kazanan Sörloth, ceza sahasına kadar sürkledi içeri girdiği anda Poko'nun hamlesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi

GOL! 52.dakika Trabzonspor Ekuban'ın penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçti.

PENALTI Göztepe penaltı vuruşu kazandı. Ceza sahası içinde Manuel da Costa, Jerome'u düşürünce hakem önce VAR incelemesi yaptı ardından penaltı kararını verdi

GOL! 57.dakika Göztepe takımı Alpaslan'ın penaltı golü ile farkı 1'e indirdi

Hakem Zorbay Küçük ayrıca itirazlarına devam eden teknik direktör Hüseyin Çimşir'e sarı kart verdi

SARI KART! 61.dakikada Göztepe takımında Jerome orta alanda yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü. Böylece Jerome cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev yapamayacak.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 63.dakikada Göztepe takımında oyundan Halil Akbunar çıktı yerine Wilczek girdi

64.dakikada ceza sahası dışından Wilczek vurdu top üstten auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 68.dakikada Trabzonspor takımında oyundan Nwakaeme çıktı yerine Ndiaye girdi

74.dakikada Göztepe, Andre Castro ile etkili geldi sol çaprazdan sağ ayağıyla plase bir vuruş yaptı ama top auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 78.dakikada Göztepe takımında oyundan Soner çıktı yerine Mossoro girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 78.dakikada Göztepe takımında oyundan Jerome çıktı yerine Deniz Kadah girdi

79.dakikada sol kanattan Serdar ceza sahasına ortaladı, gelen ortaya kafayı savunma vurdu ve topu uzaklaştırdı

SARI KART! 80.dakikada Göztepe takımında Berkan yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

GÖZTEPE GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 83.dakikada gelişen Göztepe atağında sol kanattan gelen ortaya kafayı Deniz Kadah vurdu top az farkla auta gitti

GOL! 84.dakika Trabzonspor Berkan'ın kendi kalesine attığı golle durumu 3-1 yaptı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 86.dakikada Trabzonspor takımında oyundan Abdülkadir Ömür çıktı yerine Serkan Asan girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 90.dakikada Trabzonspor takımında oyundan Ekuban çıktı yerine Hüseyin Türkmen girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 86.dakikada Trabzonspor takımında oyundan Sörloth çıktı yerine Doğan girdi

Mücadeleyi Trabzonspor 3-1 galip bitirdi



