(ÖZET İZLE) Galatasaray - Hajduk Split maç sonucu: 2-0

Süper Lig ve Avrupa'ya fırtına gibi başlayan Fatih Terim önderliğindeki Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Bir önceki turda Nefçi Bakü'yü eleyen Galatasaray, Hajduk Split engelini de aşmayı başardı. Özellikle ikinci yarıda Hajduk kalesini abluka altına alan, Babel ve Diagne ile birçok net pozisyondan yararlanamayan Galatasaray, 76'da Belhanda ile golü buldu, 86'da Babel ile sonuca gitti ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Hajduk Split'i elemeyi başaran Sarı Kırmızılı ekip, Play-Off turunda Willem II'yi 4-0 mağlup eden Rangers ile karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden sonuçlanacak eşleşmede Galatasaray, 1 Ekim Perşembe günü rakibine konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

7' Galatasaray kalesinde önemli bir tehlike yaşandı. Kullanılan serbest vuruşa iyi yükselen Juric'in kafası üstten auta çıktı.

11' Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunu Hajduk savunması ön direkten uzaklaştırdı.

12' Etebo'nun sol kanattan yaptığı ortasını Hajduk savunması uzaklaştırdı.

14' Ömer Bayram, Mujakic'in müdahalesiyle rakip yarı sahada yerde kaldı. Ömer'in tehlikeli noktaya yolladığı top Hırvat ekibi savunması tarafından uzaklaştırıldı.

21' Hajduk, Galatasaray kalesini yokluyor. Jradi'nin Sarı Kırmızılı ekibin ceza sahasında yaptığı rövaşata, üstten auta çıktı.

26' Ömer Bayram'ın kullandığı kornerde arka alanda iyi yükselen Marcao'nun kafa vuruşu, az farkla auta çıktı.

27' Galatasaray penaltı bekledi. Diagne, Colina'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular penaltı itirazı yaparken, maçın hakemi Craig Pawson, oyunu devam ettirdi.

32' Galatasaray, gol arıyor. Sağ bekten bindiren Linnes, Taylan'ın pasıyla topla buluştu. Norveçli oyuncunun ortasına Diagne, güçlükle vuruşunu yaptı, top direğin hemen üstünden dışarı çıktı.

36' Önemli bir fırsatı Babel ile Diagne değerlendiremedi. Ömer Bayram'ın harika ara pasına Babel hareketlendi. Hollandalı oyuncu, kontrolü düzgün yapamayınca top Diagne'ye doğru gitti. Golcü isim ağır kalınca araya giren Hajduk savunması, tehlikeyi uzaklaştırdı.

İlk 45 dakikada eşitlik bozulmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarı başladı.

48' Galatasaray'da Linnes'in sağ kanattan yaptığı ortasına Diagne vuramadı, ardından Ömer Bayram ceza yayı üzerinde rakibine faul yaptı.

52' Mbaye Diagne, net bir gol şansını değerlendiremedi. Sağ kanattan getirilen topa ceza sahasında gelişine vuran Diagne'nin şutu savunmadan döndü, seken topa çektiği ikinci şut ise farklı şekilde auta gitti.

53' Ryan Babel, kale dibinden kaçırdı. Feghouli'nin ortasında savunma arkasında kendisini unutturan Babel, boş durumda olmasına rağmen istediği vuruşu yapamadı. Tecrübeli futbolcunun sol ayağıyla yaptığı şut, kaleyi tutmadı.

54' Konuk takım etkili geldi. Diamantakos'un çevirdiği top, Galatasaray savunmasını geçti. Caktas'ın ceza sahasının sol çaprazından bomboş çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

58' Galatasaray'ın Feghouli ile bulduğu gol ofsayta takıldı. Ömer'in kullandığı köşe vuruşuna ceza yayı üzerinden Feghouli gelişine vurdu, şutu ağlarla buluştu ama öncesinde Diagne aktif ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

75' Galatasaray yükleniyor. Belhanda'nın ceza sahası içerisinde yaptığı ortada top Hajduj savunmasından sekti. Mbaye Diagne'nin çektiği rövaşata şutu kaleci Posavec, güçlükle kornere gönderdi.

GOOOL | 76' Galatasaray aradığı golü buldu. Emre Taşdemir'in sol kanattan yerden gönderdiği topa net bir vuruş yapan Faslı oyuncu, topu ağlara gönderdi.

GOOOL | 86' Günün en başarılı isimleri arasında yer alan Marcao, sol kanatta topla buluştu. Mujakic'ten rahat bir şekilde sıyrılan Marcao, boş durumda bulunan Babel'e harika bir pas çıkardı. Hollandalı, boş kaleye topu ağlara gönderdi ve Galatasaray farkı 2'ye çıkardı.

Müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

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Galatasaray - Hajduk Split maçından notlar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu maçında Hırvatistan’ın Hajduk Split takımı ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Craig Pawson düdük çaldı. Pawson’ın yardımcılıklarını Leen Betts ve Ian Hussin üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11’inde 7 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam; Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan ve Radamel Falcao’ya Hajduk Split karşısında ilk 11’de görev vermedi. Terim, bu isimlerin yerine ilk 11’de Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ryan Donk, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Mbaye Diagne’ye şans tanıdı.

Galatasaray sahaya; Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Feghouli, Babel ve Diagne ilk 11’iyle çıktı.

ETEBO İLK KEZ İLK 11’DE

Galatasaray’ın Stoke City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Oghenekaro Etebo, ilk kez sarı kırmızılı formayla resmi bir maça ilk 11’de başladı. Yeni transfer Etebo, sarı kırmızılı takımın Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta sonradan oyuna girmiş ve 18 dakika sahada kalmıştı.

KAPTAN RYAN DONK

Galatasaray’ın Hajduk Split ile oynadığı maçta kaptanlık görevini yapan isim Ryan Donk oldu. Sarı kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan’ın maça yedek soyunması nedeniyle teknik direktör Fatih Terim, kaptanlık görevini Ryan Donk’a verdi.

SARACCHI KADRODA YOK

Medipol Başakşehir ile oynanan Süper Lig'in 2’nci hafta müsabakasında sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Marcelo Saracchi, tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle Hajduk Split maçının kadrosunda yer almadı. Saracchi, müsabakayı tribünden takip etti.