(ÖZET İZLE) Galatasaray - Fenerbahçe maç sonucu: 0-0

Süper Lig'in 3. haftasında fatih terim yönetimindeki Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe'yi konuk etti.

6. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı! Taylan'ın vuruşunda Altay topu kornere çeldi.

7. dakikada stat dışından sahaya atılan meşale yüzünden oyun kısa süre durdu.

12. dakikada maçın ilk sarı kartı Fenerbahçe'den Jose Sosa'ya çıktı.

15. dakikada Galatasaray'da Christian Luyindama sarı kart gördü.

20. dakikada Galatasaray, Arda Turan'la gole çok yaklaştı! Omar'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Arda Turan'ın kafa vuruşunu kaleci Altay kontrol etti.

22. dakikada Fenerbahçe, Caner ile gole yaklaştı. Sol çaprazdan vuruşunda top üstten auta çıktı.

23. dakikada Fenerbahçe'de Tisserand elle oynama sonucu sarı kart gördü.

26. dakikada Galatasaray gole bir kez daha yaklaştı. Linnes'in sert vuruşunda Altay topu kornere çelmeyi başardı.

36. dakikada Galatasaray, Feghouli ile gol buldu ancak ofsayt nedeniyle gol sayılmadı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

47. dakikada Galatasaray'da Radamel Falcao, Ozan Tufan'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

52.dakikada Fenerbahçe, Deniz Türüç'le gole çok yaklaştı! Milli futbolcunun uzaktan şutunda top direğin yanından auta çıktı.

59. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı.

61. dakikada Galatasaray'da Arda Turan sarı kart gördü.

62. dakikada Galatasaray'da Taylan Antalyalı sarı kart gördü.

65. dakikada Arda Turan'ın ceza sahası içinden şutunu kaleci Altay güçlükle kontrol etti.

65. dakikada Fenerbahçe'de yeni transfer Samatta, Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.

69. dakikada Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Arda Turan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

70. dakikada Galatasaray'da 3 oyuncu değişikliği yapıldı. Arda, Feghouli, Falcao oyundan çıkarken, Etebo, Babel ve Diagne oyuna girdi.

73. dakikada Babel'in pasında hareketlenen Emre Kılınç, kaleye sert bir şut gönderdi Altay iki hamlede topa sahip oldu.

78. dakikada Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç'ün yerine oyuna girdi.

82. dakikada Galatasaray'da Etebo, Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

85. dakikada Galatasaray'da Marcao sarı kart gördü.

86. dakikada Galatasaray'da Belhanda sarı kart gördü.

87. dakikada Fenerbahçe'de Ozan Tufan kenara geldi, Mert Hakan Yandaş oyuna girdi.

90. dakikada Fenerbahçe'de Gustavo, sarı kart gördü.

90+4. dakikada Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut sarı kart gördü.

Maçta başka gol olmayınca Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

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