(ÖZET İZLE) Galatasaray - Adana Demirspor maç sonucu: 1-0

Transfer dönemine hızlı giren ve Onyekuru, Saracchi ile Sekidika transferlerini açıklayan Galatasaray devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takım 3-1'lik Altay galibiyetinin ardından ikinci hazırlık maçında yine TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Sarı Kırmızılı ekibe galibiyeti getiren gol 7. dakikada Sofiane Feghouli'den geldi.

Sarı-Kırmızılı takımda sıtma tedavisi gören Onyekuru Antalya kampında yer almadı.

Sofiane Feghouli'nin muhteşem golü foto muhabirimiz Murat Akbaş'ın objektiflerine böyle yansıdı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

Sarı kırmızılıların kamp yaptığı otelde oynanan maça teknik direktör Fatih Terim; Okan, Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Nagatomo, Ömer, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Belhanda ve Falcao ilk 11’i ile başladı. Adana Demirspor ise sahaya; Kurtuluş, Vedat, Adil, Rassoul, Tayyip, Hasan, Traore, Volkan Şen, Erkan Zengin, Aosman ve Gladky 11’i ile çıktı.

GALATASARAY GOLÜ ERKEN BULDU

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, mücadelenin 7’inci dakikasında 1-0 öne geçti. Falcao’nun pasında sol kanatta topla buluşan Ömer, ortasını ceza yayı içindeki Feghouli’ye gönderdi. Topla buluşan Feghouli güzel bir vuruşta topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İKİNCİ YARI TAKIM DEĞİŞTİ

İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşma sonrası Fatih Terim, ikinci yarıda takımı tamamen değiştirdi. Deneyimli teknik adam ikinci yarının başında oyuna, Berk, Taylan, Selçuk, Lemina, Adem, Jimmy Durmaz, Sekidika, Donk, Emin, Saracchi ve Şener’i dahil etti. Terim maçın sonuna doğru ise Sekidika’nın yerine ise Emre Mor’u oyuna aldı.

Karşılıklı ataklarla devam eden ikinci yarıda başka gol olmayınca mücadele sarı kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.