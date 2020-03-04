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(ÖZET İZLE) Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maç sonucu: 66-63

Turkish Airlines Euroleague'in 27. maç döneminde Fenerbahçe Beko, sahasında Sırbistan’ın Kızılyıldız ekibiyle karşı karşıya geldi. Taraftar desteğini arkasına alan Zeljko Obradovic'in öğrencileri, sahadan 66-63'lük skorla ayrıldı ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

04 Mart 2020, Çarşamba 19:47 Son Güncelleme:
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(ÖZET İZLE) Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maç sonucu: 66-63

Euroleague’de çift maçlı haftanın açılışında Fenerbahçe sahneye çıktı. Geçen hafta İspanya deplasmanında Valencia’yı mağlup ederek, play-Off yolunda önemli bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız’ı 66-63 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ve James Nunnally, sakatlıkları nedeniyle kritik maçta forma giyemedi.


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