(ÖZET İZLE) Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maç sonucu: 66-63
Turkish Airlines Euroleague'in 27. maç döneminde Fenerbahçe Beko, sahasında Sırbistan’ın Kızılyıldız ekibiyle karşı karşıya geldi. Taraftar desteğini arkasına alan Zeljko Obradovic'in öğrencileri, sahadan 66-63'lük skorla ayrıldı ve üst üste 2. galibiyetini aldı.
Euroleague’de çift maçlı haftanın açılışında Fenerbahçe sahneye çıktı. Geçen hafta İspanya deplasmanında Valencia’yı mağlup ederek, play-Off yolunda önemli bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız’ı 66-63 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ve James Nunnally, sakatlıkları nedeniyle kritik maçta forma giyemedi.