(ÖZET İZLE) Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maç sonucu: 66-63

Euroleague’de çift maçlı haftanın açılışında Fenerbahçe sahneye çıktı. Geçen hafta İspanya deplasmanında Valencia’yı mağlup ederek, play-Off yolunda önemli bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız’ı 66-63 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ve James Nunnally, sakatlıkları nedeniyle kritik maçta forma giyemedi.



