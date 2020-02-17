(ÖZET İZLE) Chelsea - Manchester United maç sonucu: 0-2

Premier Lig'in 26. haftasında Chelsea ile Manchester United, galibiyet için kozlarını paylaştı. Stamford Bridge'de oynanan mücadele Manchester United'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren goller 45'de Anthony Martial ve 66'da Harry Maguire'den geldi. Taraftarı önünde kaybeden Chelsea'nin 56'da Kurt Zouma ve 77'de Oliver Giroud ile bulduğu goller VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Son 10 lig maçında 3 galibiyet alabilen Chelsea, 41 puanla 4. sırada kaldı. 3 maç sonra galibiyetle tanışan Manchester United ise 38 puana yükseldi, 7. sıraya yerleşti.

Büyük maçların takımı Manchester United

Bu sezon lider Liverpool'dan tek puan alabilen takım Manchester United, dev maçlarda farkını ortaya koyuyor. Chelsea'yi ilk maçta 4-0'la geçen Kırmızı Şeytanlar, rövanş maçında da 2-0 mağlup etti. Evinde Tottenham'ı 2-1 mağlup eden Solskjaer'in ekibi, Manchester derbisinde City'yi ise deplasmanda 2-1 avlamıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Karşılaşmanın 45. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Aaron Wan-Bissaka'nın ceza alanına ortaladığı meşin yuvarlağı Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial kafa vuruşuyla uzak köşeden ağlara gönderdi ve konuk ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti.

66. dakikada Bruno Fernandes'in sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanına gelen topu Harry Maguire kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu ve Manchester United farkı ikiye çıkardı.

Kalan bölümde skoru koruyan Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, başkent deplasmanından üç puanla ayrıldı. Manchester ekibi, 1987-88 sezonundan bu yana ilk kez Chelsea'ye karşı ligdeki iki maçı da kazandı.

Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, 13. dakikada sakatlanarak yerini Mason Mount'a bıraktı.