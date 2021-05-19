Premier Lig'de gecenin maçında Chelsea, Leicester City'yi 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım için büyük avantaj yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken, açılışı 47'de Antonio Rüdiger yaptı. 66'da Jorginho penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kelechi Iheanacho'nun 76. dakikada attığı golle Leicester umutlansa da, kalan bölümde skor değişmedi ve 3 puan Chelsea'nin oldu.

Bu sonuçla Chelsea son maçlar öncesi puanını 67'ye yükseltti, Leicester City 66 puanda kaldı. Bir maçı eksik Liverpool'un ise 63 puanı bulunuyor. Chelsea, son hafta Aston Villa'yı deplasmanda yenerse, rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak.

BU SONUÇ BEŞİKTAŞ'A YARADI

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş , bu sezon Manchester City’nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması veya Chelsea’nin Premier Lig’i ilk dört sırada bitirmesi durumunda 2021-22 sezonunda Devler Ligi’nde doğrudan grup aşamasına başlayacak. Chelsea'nin Leicester City'yi yenmesi de Beşiktaşlı taraftarları sevindirdi.