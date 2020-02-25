(ÖZET İZLE) Chelsea - Bayern Münih maç sonucu: 0-3

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Chelsea, Alman devi Bayern Münih'i konuk etti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı altı maçı da kazanan ve +19 gol averajıyla gruptan çıkan Bayern Münih, turnuva tarihinin en iyi grup performansını yakalamıştı. Bavyera ekibi, muhteşem çıkışını son 16 turunda da sürdürdü.

Chelsea'yi adeta sahadan silen Bavyera ekibi, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı, rövanş öncesi avantajı kaptı. İç sahada oynadığı son yedi Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanan Frank Lampard yönetmindeki Chelsea ise Almanya'da mucize peşinde olacak.

Bayern Münih, ağırladığı Chelsea’yi 3-0 mağlup ederek, rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Hans-Dieter Flick'in takımına galibiyeti getiren goller, 51. ve 54 dakikalarda Serge Gnabry ile 76. dakikada Robert Lewandowski'den geldi. Şampiyonalar Ligi'ndeki 11. golünü Chelsea ağlarına bırakan ve zirvede yer alan Polonyalı golcü, 90 dakikayı 1 gol ve 2 asistle tamamladı.

Polonyalı santrafor Lewandowski, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki 11’inci golünü atarak, krallık yarışında Borussia Dortmundlu Erling Braut Haaland’ı geride bıraktı ve zirveye yerleşti.

İki takım arasında oynanacak rövanş maçı 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Allianz Arena'da oynanacak. 83. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalan Chelsea'nin İspanyol defans oyuncusu Marcos Alonso, rövanş maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.