(ÖZET İZLE) Borussia Dortmund - PSG maç sonucu: 2-1

Alman ekibi Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray ’ın grubundan bir üst tura çıkan Fransız devi PSG’yi konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede kazanan ev sahibi oldu.

Muhteşem taraftarının desteğiyle sahadan 2-1 galip ayrılan Dortmund, rövanş öncesi avantajı kaptı. Galibiyeti getiren goller 69 ve 77'de 19 yaşındaki Haaland'dan geldi. Fransız devinin tek sayısı ise 75'te Neymardan geldi.

Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 7 maçta 9 gole ulaştı. PSG ise Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 90 dakika sahada kaldı. İki takım arasında oynanacak rövanş maçı 11 Mart'ta Parc Des Princes'de oynanacak.