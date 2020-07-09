(ÖZET İZLE) Beşiktaş - Kasımpaşa maç sonucu: 3-2

Sivasspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatmak isteyen Beşiktaş, son haftaların formda takımı Kasımpaşa'yı konuk etti. Kayserispor mağlubiyetle yıkılan Kara Kartal, Kasımpaşa maçında öldü öldü dirildi.

6. dakikada Boyd ile öne geçen Sergen Yalçın'ın ekibi, 21. ve 29. dakikalarda Koita'nın golüne engel olamadı. 49'da Boateng ile eşitliği yakalayan Beşiktaş, 90'da Güven Yalçın'ın attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından 53 puana yükselen Beşiktaş, 4. sırada haftayı kapattı. Yenilmezlik serisi 8 maç sonra sona eren Kasımpaşa ise 37 puanla 11. basamakta yer aldı.

Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün sakatlığıyla yıkılan Kartal'da sınırda bulunan Atiba'da gördüğü sarı kartla Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.





**MAÇ BAŞLADI**

GOL | Beşiktaş, 6. dakikada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, arka direğe doğru yerden sert bir orta gönderdi. Kendisi unutturan Tyler Boyd, Kasımpaka kalecisi Ramazan'ı geçen topu ağrarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

ABD'li oyuncu, Siyah Beyazlı formayla ilk golünü Kasımpaşa'ya attı. Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek Caner Erkin ise bu sezon ligdeki asistini yaptı.

Burak Yılmaz devam edemedi

Kara Kartal'ın gol silahı Burak Yılmaz, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncunun yerine 12. dakikada Burak Yılmaz girdi.

Kasımpaşa, 17. dakikada tehlikeli geldi. Thiam'ın pasında Beşiktaş ceza sahasında topla buluşan Koita, Siyah Beyazlı ekibin genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na takıldı.

Vodafone Park'ta art arda gelen goller

GOL | Kasımpaşa 21'de eşitliği yakaladı. Tirpan'ın harika pasında topla buluşan Thiam, Koita'ya 'al da at' dercesine asist yaptı. Yıldız oyuncunun kafa pasıyla kale önünde bomboş kalan Koita'nın plase vuruşu ağlarla buluştu. Koita böylece bu sezon Süper Lig'deki 9. golünü kaydetti.

GOL | 29. dakikada Kasımpaşa, öne geçti. Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Koita'nın vuruşu yakın direkten ağları havalandırdı.

30. dakikada Paşa tehlikeli geldi. Aytaç'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu Ruiz kale çizgisinden çıkarıp kornere gönderdi.

33. dakikada Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Hajradinovic'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

37. dakikada Beşiktaş'ta sakatlanan Gökhan Gönül'ün yerine Kevin-Prince Boateng oyuna girdi.

40. dakikada Kasımpaşa'da Fode Koita, hava topu mücadelesinde Roco'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Kasımpaşa'da Fode Koita'nın yerine oyuna Yusuf Erdoğan girdi.

GOL | 49. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Lens'in sağ kanattan yaptığı ortayı kale önünde tamamlayan Boateng skora bir kez daha dengeyi getirdi. Boateng böylece bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü attı.

55. dakikada Beşiktaş'ta Boyd'un sol kanattan yaptığı ortasına kale önünde Boateng röveşata vuruşu denedi ama istediği gibi vuramadı.

62. dakikada Güven Yalçın'dan aldığı pasla Elneny kaleyi yokladı. Mısırlı oyuncunun ceza sahasının hemen dışından yerden attığı şut, az farkla auta çıktı.

Atiba, Malatya maçında cezalı

63. dakikada Tirpan'ı düşüren Atiba sarı kart gördü. Sınırda bulunan Kanadalı yıldız, Yeni Malatyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

67. dakikada Fuat Çapa iki değişiklik birden yaptı. Pavelka'nın yerine Ndongala, Quaresma'nın yerine ise Tarkan Serbest oyuna dahil oldu.

70. dakikada Beşiktaş'ta Diaby'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Ramazan'da kaldı.

74. dakikada kullanılan köşe vuruşu uzak köşedeki Boateng'e gitti, Boateng'in vuruşu farklı şekilde auta gitti.

80. dakikada Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın yerine Necip Uysal oyuna girdi.

GOL | Beşiktaş, 90. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle hayat buldu. Victor Ruiz'in sağ kanattan yaptığı ortasına arka direkte çok iyi bir kafa vuruşu yapan Güven'in şutu ağlarla buluştu.

90 dakika Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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Beşiktaş-Kasımpaşa ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, Boyd, Burak

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadadi, Meiah, Tirpan, Fernandes, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam



