(ÖZET İZLE) Barcelona - Atletico Madrid maç sonucu: 2-3

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Barcelona ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Barcelona'nın 2 golünün VAR'a takıldığı 90 dakika nefesleri kesti. King Abdullah Sports City'de oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, skor perdesini açan isim 46'da Koke oldu. Golün şokunu çabuk atlayan Katalan ekibi Barcelona, 51'de Lionel Messi ile eşitliği yakaladı, 62'de Antoine Griezmann ile öne geçti.

Son 10 dakikaya 2-1 geride giren Diego Simeone'nin öğrencileri, tarihi bir geri dönüşe imza attı. Madrid temsilcisi, 81'de Morata'nın penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. Sonucu belirleyen gol ise 86'da Angel Correa'dan geldi. Sahadan 3-2 galip ayrılan Atletico Madrid, finale yükselen ekip oldu.

Yarı finalin ilk karşılaşmasında Valencia’yı 3-1 yenerek finale kalan Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki final maçı 12 Ocak Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.

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İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ile anlaşarak Süper Kupa’ya 3 yıl boyunca ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, finalin kaybedenine 1,4 milyon avro, kazananı da 2 milyon avro ödül verecek.

İspanya Süper Kupasını en çok kazanan takım 13 kez ile Barcelona olurken, Real Madrid 10, Atletico Madrid de 2 kez bu kupayı kaldırdı.