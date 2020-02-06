(ÖZET İZLE) Anadolu Efes - Zalgiris maç sonucu: 96-91

Turkish Airlines Euroleague’de devleri tek tek dize getiren lider Anadolu Efes 24. maç döneminde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı ağrıladı. Real Madrid’i 15 yıl sonra İspanya’da yıkan ve çift maçlı haftada da salı günü CSKA Moskova’yı Euroleague döneminde ilk kez deplasmanda deviren Lacivert-Beyazlılar yakaladığı bu tarihi seriyi Zalgiris karşısında da sürdürdü.

Ergin Ataman'ın öğrencileri, son çeyrekteki etkili oyunuyla sahadan 96-91 galip ayrıldı.

Üç maçlık Real Madrid, Kızılyıldız ve CSKA deplasman serisinden 3’te 3 yaparak çıkan Lacivert Beyazlılar evinde Zalgiris engelini de aşarak avantajını korudu.

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de 8 maçlık galibiyet serisini 9. maça taşıdı. Efes, önceki 8 karşılaşmalık serisini CSKA Moskova’dan aldıkları mağlubiyetle devam ettirememişti.