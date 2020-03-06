(ÖZET İZLE) Anadolu Efes - Olympiakos: 91-79

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 28. maç döneminde Yunan temsilcisi Olympiakos’u konuk etti. Çift maç haftasında ilk olarak İsrail’de Maccabi FOX’la karşılaşan Ergin Ataman'ın öğrencileri, rakibine 77-75 kaybetmişti. Bu yenilgiyle 11 maçlık galibiyet serisi sonlanan ve 2020 yılında Euroleague'de ilk kez kaybeden Anadolu Efes, Olympiakos'u 91-79 mağlup etti ve moral depoladı.

Mücadeleye damga vuran isim Shane Larkin oldu. Yıldız basketbolcu, mücadeleyi 40 sayı, 5 asist, 3 top çalma ile tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 29-24 Olympiakos

İLK YARI SONUCU | Anadolu Efes 51-41 Olympiakos

3.ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 72-55 Olympiakos

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 91-79 Olympiakos



