(ÖZET İZLE) Anadolu Efes - Olympiakos: 91-79
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 28. maç döneminde Yunan temsilcisi Olympiakos’u konuk etti. Maccabi FOX maçında bu sezon ilk mağlubiyetini alan lider Efes, Olympiakos’u sahadan sildi, moral depoladı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, sahadan 91-79 galip ayrılırken maça damga vuran isim attığı 40 sayıyla Shane Larkin oldu.
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 28. maç döneminde Yunan temsilcisi Olympiakos’u konuk etti. Çift maç haftasında ilk olarak İsrail’de Maccabi FOX’la karşılaşan Ergin Ataman'ın öğrencileri, rakibine 77-75 kaybetmişti. Bu yenilgiyle 11 maçlık galibiyet serisi sonlanan ve 2020 yılında Euroleague'de ilk kez kaybeden Anadolu Efes, Olympiakos'u 91-79 mağlup etti ve moral depoladı.
Mücadeleye damga vuran isim Shane Larkin oldu. Yıldız basketbolcu, mücadeleyi 40 sayı, 5 asist, 3 top çalma ile tamamladı.
İLK ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 29-24 Olympiakos
İLK YARI SONUCU | Anadolu Efes 51-41 Olympiakos
3.ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 72-55 Olympiakos
MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 91-79 Olympiakos