(ÖZET) İzlanda-Türkiye maç sonucu: 2-1

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Son dünya şampiyonu Fransa’ya sahayı dar edip eze eze yenen ve liderlik tahtına kurulan Ay -Yıldızlılar, bugün İzlanda’da zaferlerine bir yenisini daha eklemek, çirkinliklere futboluyla karşılık vermek için sahaya çıktı. Ancak istediğimiz oyunu bir türlü sahaya yanıstamayınca sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrılmak zorunda kaldı. Özellikle rakibin ilk yarıdaki etkili oyununa karşılık veremeyen Millilerimiz, sahadan mağlubiyetle ayrılmak zorunda kaldı.

Alınan bu sonuçla Millilerimiz 9 puanda kaldı. İzlanda da aldığı 3 puanla puanını 9'a yükseltti. Grupta böylece 3 takım da puanını 9 yapmış oldu. Millilerimiz aynı zamanda 3 maçlık galibiyet serisine de devam edememiş oldu. Bu maça kadar kalesinde gol görmeyen Şenol Güneş'in öğrencileri savunmada İzlanda hücumcularını durduramadı.

Maçtan dakikalar

Mücadelenin ilk tehlikeli atağı ev sahibi İzlanda'dan geldi. 2. dakikada Sigurdsson'un sol kanattan yaptığı ortasına geriden gelen Bjarnason ön direkte vuruşunu yaptı, Mert topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk 10 dakikalık kısmı geride kaldı. Millilerimiz istediği oyunu sahaya yanıstabilmiş değil. Rakip İzlanda ise savunma arkasına attığı toplarla pozisyon aradı. Ancak savunmamız şimdiye kadar başarılı bir şekilde atakları savuşturdu.

Maçta dakikalar 12'yi gösterdiğinde İzlanda, Dorukhan'ın orta sahada kontrol edemediği topun ardından bir hızlı hücum gerçekleştirdi. Ama Türkiye'nin geriye iyi koşmasıyla tehlike büyümeden önlendi.

Sinirler gerildi

Mücadelenin ilk sarı kartı İzlanda cephesine çıktı. Yerde İrfan Can ile E. Hallfreðsson'un mücadelesinde rakip sert bir faulle müdahalede bulundu. İrfan Can maruz kaldığı faulün ardından yerde kaldı. Sağlık görevlileri saha içinde tedavisini sürdürdü. Bu pozisyonun ardından 2 takım futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşadı. Poizsyonun ardından hakem Hallfreðsson'a sarı kart gösterdi.

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İzlanda golü buldu

21. dakikada rakip İzlanda maçta 1-0 öne geçti. Golü atan isim ise Sigurdsson oldu. Ceza sahasının sağ çaprazında Hasan Ali, Sigurdsson'a bir faul yaptı. İzlanda tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Sigurdsson topa vurmayı başardı ve topu ağlara gönderdi.

Bir sarı kart da bu sefer Milli Takımımız'dan Dorukhan Toköz'e çıktı. Dakikalar 23'ü gösterdiğinde genç futbolcu rakibine yaptığı sert hareket sonrası kartı gören isim oldu.

Mücadelenin 24. dakikasında hazırlıksız yakalanan Türkiye savunması, arkaya atılan pasa engel olamadı. Bjarnason, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Ama vuruşunda Mert gole izin vermedi. Ardından seken topu parmaklarıyla kornere çeldi.

26. dakikada Hermannsson sağ kanattan son çizgiye indi, içeri çevirdiği topa ceza sahasında Bjarnason topuğuyla dokundu. Top kaleci Mert'in kucağında kaldı.

İzlanda akın akın kalemize geldi

İzlanda ataklarını bu dakikalarda engelleyemedik. 28. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından savunma arkasına sızan Gylfi Sigurdsson'un vuruşuna Mert Günok izin vermedi. Bu atağın hemen bir dakika sonrası yine Mert başarılı bir kurtarışla farkın açılmasını engelledi. Ceza sahasında oluşan karambolde Merih'in ters vuruşu kaleye doğru yönelirken Mert Günok son anda uzanıp parmaklarıyla topu kornere çeldi.

Yine golü buldular

Mücadelenin 32. dakikasında Millilerimiz orta sahada resmen kayboldu ve bir kez topu filelerimizde gördük. Skor 2-0'a geldi. Gylfi Sigurdsson'un kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında Bjarnason kafayı vurdu. Arka direğe doğru hareketlenen topa yine Ragnar Sigurdsson vuruşunu yaptı; kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Tehlikeli geldik

Maçta dakikalar 39'u gösterdiğinde İrfan Can, Dorukhan'ın ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluştu. İçeri çevirdiği topa ise Burak'tan önce İzlanda savunması ayak koydu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

Umutlandıran golü bulduk

Mücadelenin 40. dakikasında kullandığımız köşe vuruşunda Dorukhan topa iyi yükseldi ve topu ağlara göndermeyi başardı. Genç futbolcunun golü ile aradaki farkı 1'e indirdik. İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafa vuruşunu yapan Dorukhan, topu ters direkten ağlarla buluşturmayı başardı. Dorukhan Toköz, A Milli Takım'daki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Hakem maçın ilk yarısını bitiren düdüğü çaldı ve Millilerimiz soyunma odasına 2-1'lik skorla geride gitmek zorunda kaldı.

Mücadelenin 2. yarısına Şenol Güneş oyuncu değişikliği yaparak başladı. Yusuf Yazıcı, ilk yarıda etkisiz kalan Kenan Karaman yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 2. yarısında da ilk tehlikeli atak İzlanda cephesinden geldi. 47. dakikada Sigurðsson kaleyi ceza sahası dışında cepheden gören bir noktadan sert bir şekilde şutunu gönderdi. Top yandan auta gitti.

Hakan'dan sert şut

Mücadelenin 52. dakikasında Millilerimiz tehlikeli bölgeden serbest vuruş kazandı. Kaleye biraz uzak olmasına rağmen mesafe tanımaksızın gollerin sahibi olan Hakan Çalhanoğlu topun başına geçti. Tecrübeli futbolcunun sert şutu kale direğinin hemen yanından auta gitti.

Pozisyonun ardından Burak Yılmaz hakeme yoğun itirazlarda bulununca golcü futbolcumuz sarı kart gördü.

55. dakikada İzlanda hızlı hücumunu kesmek isteyen ve rakibinin arkasında kalınca faule başvuran Kaan Ayhan sarı kartı gördü.

Bu dakikalarda İzlanda hücumları engellemekte zorlanan savunmacılarımız faule başvurmak zorunda kaldı. 57. dakikada bu kez de kartı gören futbolcumuz Zeki Çelik oldu.

59. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kaybettiği topun ardından Gylfi Sigurdsson, driplingle ceza sahasına doğru sokuldu. Ceza yayının üzerinden çektiği şut ise yandan auta gitti.

Mücadelenin 63. dakikasında Şenol Güneş bir kez daha oyuna müdahalede bulundu. İrfan Can yerine oyuna giren isim Abdülkadir Ömür oldu. Bir oyuncu değişikliği de İzlanda cephesinde yaşandı. Bödvarsson'un yerine Galatasaray'ın eski oyuncusu Sigthorsson oyuna giren isim oldu.

İzlanda cephesinden bir oyuncu değişikliği daha geldi. 69. dakikada hafif sakatlığı bulunan Skulasson'un yerine oyuna girem Magnusson oldu.

Mücadelede dakikalar 72'yi gösterdiğinde İzlanda'da sarı kartı gören isim Bjarnason oldu. Tecrübeli futbolcu sert bir şekilde Abdülkadir Ömür'e müdahalede bulununca hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Yusuf Yazıcı uzaktan denedi

73. dakikada oyuna sonradan girmesine rağmen oldukça etkili işler çıkartan Yusuf Yazıcı oldukça uzaktan şansını denemesine rağmen etkili bir şut çıkarmayı başardı. Ancak rakip file bekçisi sol köşeden topu kornere çelmeyi başardı.

Mutlak golü atamadık

Karşılaşmanın 79. dakikasında beraberlik golüne çok yaklaştık. Rakip yarı sahada orta alana yakın bir noktada serbest vuruş kazandık. Yusuf Yazıcı'nın içeriye ortasında kale dibinde Merih Demiral istediği gibi topa vuramadı ve mutlak bir golden olduk.

80'de İzlanda son oyuncu değişiklik hakkını kullandı ve Gudmunsson'un yerine oyuna giren isim Traustason oldu.

Dakikalar 85'i gösterdiğinde tek golümüzün sahibi Dorukhan Toköz kenara geldi. Yerine oyuna giren isim ise Güven Yalçın oldu. Böylece Millilerimiz son oyuncu değişikliğini de yapmış oldu.

Gole çok yaklaştık ama yine olmadı

90. dakikada Millilerimiz gole çok yaklaştı ama yine aradığımız golü bulamadık. Güven Yalçın ortaladı, ceza sahası içerisinde Hakan Çalhanoğlu'nun aşırtma kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

Mücadelede başka pozisyon olmadı ve hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Bu düdükle Millilerimiz sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrıldı.

Maçın 11'leri

İzlanda: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, R. Sigurdsson, Skulason, Gudmundsson, Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason, G. Sigurdsson, Bödvarsson

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, İrfan Can, Dorukhan Toköz, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Maçtan notlar

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı’da teknik direktör Şenol Güneş kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Milli takımın geçtiğimiz cumartesi günü Konya’da Fransa ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maça ilk 11’de başlayan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine İzlanda maçında Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan’ı ilk 11’de tercih etti.

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok’a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Hasan Ali Kaldırım’dan oluşturdu. Savunmanın önünde Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan’ın forma giydiği milli takımda, sağ kanatta Hakan Çalhanoğlu, solda Kenan Karaman ve ortada da İrfan Can Kahveci görev yaptı. Ay-yıldızlı takımın forvetinde ise Burak Yılmaz sahaya çıktı.

A Milli Takım’ın yedek kulübesinde Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Abdülkadir Ömür, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı, Umut Meraş, Güven Yalçın, Nazım Sangare, Yunus Mallı ve Deniz Türüç bulundu.

Bakan Kasapoğlu ve TFF heyeti taraftarın yanında

A Milli Futbol Takımının, İzlanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı ile TFF heyeti Türk taraftarların arasında tribünde izledi. İzlanda’nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir de Bakan Kasapoğlu’nun yanında maçı takip etti.

Maç öncesinde kendilerini ayrılan bölümde yer alan protokol heyeti karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Türk taraftarların yanına gelerek karşılaşmayı birlikte takip etme kararı verdi.

Bakan Kasapoğlu, milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı’nın yanı sıra, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun büyük bölümü ay-yıldızlı ekibi taraftarların yanında destekledi.

Maçı, Türkiye’nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman da takip etti.

Federasyon başkanları bir arada

İzlanda ile Türkiye maçı öncesinde iki ülkenin federasyon başkanları bir araya geldi.

Nihat Özdemir, İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson ile zorlu mücadele öncesinde Laugardalsvöllur Stadı’nda görüştü. Gerçekleşen görüşmede TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan, Hasan Akıncıoğlu, Ali Düşmez, Erdal Bahçıvan, Hamit Altıntop, Yılmaz Büyükaydın, Nuri Akın, Alkın Kalkavan, Mustafa Çağlar ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile İzlanda Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Klara Bjartmarz yer aldı.

Organizasyon, iki ülke federasyon başkanları ve heyetleri arasındaki karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

İzlanda’da 2 değişiklik

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren de son oynadıkları Arnavutluk maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Ev sahibi takımda yedeğe çekilen Runar Sigurjonsson ve Vidar Kjartansson’un yerine Emil Hallfredsson ve Dadi Bödvarsson, Türkiye karşısında ilk 11’de forma giydi.