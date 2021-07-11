İngiltere ile İtalya, EURO 2020'nin finalinde kozlarını paylaştı. İngiltere'nin ünlü stadı Wembley'de oynanan zorlu mücadelede gülen taraf Gök Mavililer oldu.

Kırmızı beyazlıların golünü 2. dakikada Luke Shaw atarken İtalya'nın tek sayısı 67. dakikada Bonucci'den geldi. Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışları sonrası rakibine 3-2 üstünlük kuran İtalyanlar, kupanın sahibi oldu.

53 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda kupa sevinci yaşayan İtalya, 53 yıl sonra zafere ulaşmış oldu.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 2 GOL: İngiltere finale adeta golle başladı. Hızlı gelişen İngiltere atağında sağ kanattan Kieran Trippier'ın yaptığı orta ile arka direkte buluşan Luke Shaw'ın gelişine vurduğu şutta meşin yuvarlak İtalya ağlarıyla buluştu ve İngilizler 1-0 öne geçti.

Dakika 15: Kieran Trippier'in pası ile sol kanatta topla buluşan Mason Mount'ın ortasında kaleci Gianluigi Donnarumma topu kontrol etti.

Dakika 35: Orta sahadan aldığı topla hareketlenen Chiesa'nın ceza sahası dışından vurduğu şutta top az farklA auta çıktı ve İtalya beraberlik golünden oldu.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

İLK YARI SONUCU İTALYA-İNGİLTERE: 0-1

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 51: İtalya tehlike bir yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Insigne'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Dakika 67 GOL: İtalya beraberlik golünü buldu. Bonucci, skoru 1-1'e getirdi. Berardi'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu Giorgio Chiellini arka direkte bulunan Marco Verratti'ye indirdi, Verratti'nin kafa vuruşu önce kaleci Jordan Pickford, daha sonra da direkten dönerek altıpas içerisinde bulunan Leonardo Bonucci'ye geldi. Bonucci'nin gelişine çektiği şut İngiltere ağları ile buluştu.

Dakika 90+6: Maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatma dakikaları oynanacak.

Dakika 91: Uzatma dakikalarının ilk 15 dakikası başladı.

Dakika 105: Uzatma dakikalarını ilk devresi sona erdi.

Dakika 106: İkinci uzatma devresi başladı.

Dakika 120+3: Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Rakibini penaltılarda 3-2 mağlup eden İtalya kupanın sahibi oldu.

İtalya - İngiltere ilk 11'ler:

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Mount, Sterling, Kane.