ÖZET | İtalya - Belçika maç sonucu: 2-1

UEFA Uluslar Ligi 3.'lük maçında İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi. Mancini yönetimindeki İtalya, güçlü rakibi Belçika 2-1'lik skorla yenip turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında fazla pozisyon olmazken, Belçika adına Saelemaekers direği geçemedi. İtalya, 2. yarının hemen başında Barella'nın müthiş golüyle üstünlüğü yakaladı: 1-0. 60'ta Chiesa'nın yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi, Berardi hata yapmadı ve skoru 2-0'a taşıdı. De Bruyne'nin oyuna girişiyle hücumda daha etkili olan Belçika, De Ketelaere'nin golüyle 86'da umutlandı. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca gülen taraf İtalya oldu.

Lukaku'nun yokluğunda maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Batshuayi bir kez gole çok yaklaştı fakat direğe takıldı. Belçika'nın maç boyunca tam 3 vuruşu direkten döndü.

İtalya-Belçika maçında ilk 11'ler:

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson, Barella, Locatelli, Pellegrini, Berardi, Raspadori, Chiesa

Belçika: Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Castagne, Witsel, Tielemans, Saelemaekers, Vanaken, Carrasco, Batshuayi



