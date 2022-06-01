(ÖZET) İtalya - Arjantin maç sonucu: 0-3

UEFA ile Güney Amerika Futbol Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği ve 'Finalissima' adı verilen karşılaşma bu akşam oynandı. Copa America'nın sahibi Arjantin ile EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'yı karşı karşıya getiren mücadeleden Arjantin 3-0'lık skorla galip ayrıldı ve kupaya uzanan taraf oldu.

Büyük mücadeleye sahne olan maçta İtalya'nın tecrübeli savunma oyuncusu Chiellini, Milli Takım kariyerini noktalarken, ülkesiyle ilk kupasını Copa America'da kaldıran Messi, ikinci zaferini Finalissima'da yaşadı.

İngiltere'de Wembley Stadı'nda oynanan mücadelenin 28. dakikasında Arjantin Lionel Messi'nin asistinde Lautaro Martinez ile 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarında 45+1. dakikada sahneye çıkan Angel Di Maria farkı 2'ye yükselten golü ağlara gönderdi. İlk yarı bu skorla geçildi. İkinci yarı da Arjantin üst üste ataklar geliştirmiş olsa da kaleci Donnarumma gole izin vermedi. Maçın son bölümünde ise Arjantin'den Dybala topu ağlara göndererek maçın sonucunu belirledi. Böylelikle Arjantin, İtalya'yı 3-0 yenmeyi başardı.

Maçtan dakikalar

2'| Orta alanda topla buluşan Di Maria, uzak mesafeden şutunu gönderdi. İtalya'da kaleci Donnarumma, topu kontrol etmeyi başardı.

8'| Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Di Maria, yerden kale alanına doğru topu gönderdi. Lionel Messi'den önce araya giren Chiellini pozisyona engel oldu.

15'| İtalya'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Bernardeschi, ceza sahasına doğru yöneldi. Bernardeschi'nin ön direğe doğru gönderdiği topta araya giren Otamendi topu uzaklaştırdı.

24'| İtalya'nın kazandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Raspadori'nin şutunda top barajdan geri döndü. Dönen topa yeniden vuran Raspadori'nin şutunda top bu sefer kornere çıktı.

Arjantin öne geçti

GOL | 28. dakikada Arjantin Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti. Dip çizgiye inen Lionel Messi'nin yerden çevirdiği topa dokunan Lautaro Martinez ağları havalandırdı.

34'| Arjantin'de sol kantta topla buluşan Lo Celso, Lautaro Martinez'e doğru pasını gönderdi. Araya giren Bernardeschi topu taca gönderdi.

Di Maria sahnede

GOL | Arjantin, 45+1. dakikada Angel Di Maria'nın golüyle farkı 2'ye yükseltti. Orta alanda topu kapan Martinez ile Arjantin hızlı hücuma çıktı. Topla birlikte ceza sahasına yönelen Martinez, Boş alana koşu yapan Di Maria'ya pasını aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Di Maria topu ağlara gönderdi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Arjantin'in 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

54'| İtalya'da Bonucci takımını hızlı atağa çıkarmak isterken sol kanada doğru gönderdiği uzun top doğrudan taca gitti.

56'| İtalya'dan büyük hata. Arjantin baskısı sonucu Bonucci, kaleci Donnarumma'ya dönmek istedi. Bonucci'nin ters vuruşunda top bir anda kaleye yöneldi. Donnarumma son anda yetişerek topu çizgiden çıkarmayı başardı.

60'| Savumadan uzun topla hücuma çıkan Arjantin'de sağ kanatta savunma arkasına sarkan Di Maria, ceza sahasına yönelerek şutunu gönderdi. Kaleci Donnarumma gole izin vermedi.

64'| Ön alanda yaptığı baskı ile topu kapan Arjantin'de Lionel Messi, ceza sahasına yöneldi, Messi'nni arka direğe doğru gönderdiği topa Lautaro Martinez vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

78'| Barella'nın savunma arkasına gönderdiği topta Scamacca hareketlendi. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Scamacca'nın vuruşunda top üst ağlarda kaldı. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kalktı.

81'| Sol kanatta topla buluşan Di Maria'nın ortasında arka direkte Lo Celso topu kontrol etti. Lo Celso'nun şutunda top İtalya savunmasından sekti.

GOL | Arjantin 90+4. dakikada Dybala'nın golüyle skoru 3-0'a getirdi. Hızlı hücuma çıkan Arjantin'de Messi rakibinden sıyrılmak isterken top Dybala'nın önünde kaldı. Dybala vuruşunda topu ağlarla buluşturdu.

MAÇ SONUCU | Arjantin, İtalya'yı 3-0 yenmeyi başardı.

İtalya - Arjantin ilk 11'ler:

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Pessina, Jorginho, Barella, Bernardeschi, Raspadori, Belotti

Arjantin: Martinez, Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico, Rodriguez, De Paul, Di Maria, Dybala, Messi, Martinez