ÖZET | İsviçre - Türkiye maç sonucu: 3-1

EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, turnuvada puan almayı başaramadı.

İsviçre'nin gollerini 6. dakikada Seferovic ile 26. ve 68. dakikalarda Xerdan Shaqiri'den geldi. Ay yıldızlıların tek sayısını ise 62. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu sonuçla puan alamayan milliler grubunu son sırada tamamladı ve 0 puan -7 averaj ile tarihinin en kötü turnuva sonucunu yaşadı. Milliler, daha önceki maçlarda İtalya'ya 3-0, Galler'e ise 2-0 yenilmişti.

İsviçre ise puanını 4'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 3: Millilerimiz geliştirdiği atakta, Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından vurduğu şut üsten dışarı çıktı.

Dakika 4: Milliler, İsviçre kalesini yoklamaya devam ediyor. Kaan Ayhan ceza sahası dışından nefis bir şut çekti ancak kaleci gole izin vermedi.

Dakika 6 GOL: İsviçre Seferovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. İsviçreli futbolcunun sol çaprazdan vurduğu şutta top kaleci Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu.

Dakika 16: Milliler gole çok yaklaştı. Mert Müldür'ün sol çaprazdan vurduğu sert şutta kaleci Sommer bir kez daha gole kalesini kapattı.

Dakika 26 GOL: İsviçre Xerdan Shaqiri'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Dakika 33: Mert Müldür'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda Yann Sommer topu kornere çelmeyi başardı.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı İsviçre'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: İkinci yarı başladı.

Dakika 49: Haris Seferovic'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Steven Zuber'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başardı.

Dakika 50: Cengiz Ünder'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.

Dakika 62 GOL: Milliler aradığı golü İrfan Can Kahveci ile buldu ve Türkiye İrfan'ın nefis golüyle skor 2-1 oldu.

Dakika 68 GOL: İsviçre Shaqiri'nin golüyle yeniden farkı 2'ye çıkardı ve skor 3-1 oldu.

Dakika 90: Mücadele İsviçre'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Türkiye - İsviçre maçının ilk 11'leri

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak Yılmaz.

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Zuber, Embolo, Shaqiri, Seferovic.



