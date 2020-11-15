(ÖZET) İsviçre-İspanya maç sonucu: 1-1

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda İspanya deplasmanda İsviçre ile karşılaştı. Mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı ve aradağı golü 26. dakikada buldu. İsviçre'de Freuler golü atan isim oldu. İlk yarıdaki etkisiz oyunundan sonra maçın 2. yarısında daha istekli bir İspanya sahaya çıktı.

57. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Sergio Ramos, fırsattan yararlanamadı ve skoru eşitleme şansını yakalayamadı. 2018 yılından bu yana üst üste 25 penaltıyı gole çeviren Sergio Ramos bir ilki de böylece yaşamış oldu.

Ataklarına devam eden İspanya karşısında savunmada etkili bir direnç gösteren İsviçre'de Elvedi maçın 79. dakikasında 2. sarı kartla oyun dışında kaldı. Elvedi'nin yaptığı hareket sonrası İspanya bir kez daha penaltı kazandı. İlk atıştan yararlanamayan Sergio Ramos yine Sommer'i geçemedi ve 2. atıştan da yararlanamadı.

Mücadelenin son dakikaları nefesleri keserken İspanya adına sahneye çıkan isim Moreno oldu. Oyuna 81. dakikada giren oyuncu takımı adına skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın da sonucu oldu ve ekipler sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldılar.

2018 yılından bu yana üst üste 25 penaltıyı gole çeviren Sergio Ramos, İsviçre karşısında 23 dakikada 2 penaltı kaçırdı.





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