(ÖZET) İsveç - Slovakya maç sonucu: 1-0

EURO 2020 E Grubu'nda İsveç ile Slovakya karşı karşıya geldi.
23. dakikada İsveç'te Kristoffer Olsson sarı kart gördü.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
64. dakikada İsveç'te Kristoffer Olsson ve Marcus Berg oyundan çıkarken, Viktor Claesson ve Robin Quaison oyuna girdi.
64. dakikada Slovakya'da Peter Pekarik oyundan çıkarken, Lukas Haraslin oyuna girdi.
76. dakikada Slovakya'da Martin Dubravka sarı kart gördü.
76. dakikada Slovakya'da Robert Mak oyundan çıkarken, Vladimir Weiss oyuna girdi.
77. dakikada Slovakya'da Marek Hamsik oyundan çıkarken, Laszlo Benes oyuna girdi.
77. dakikada İsveç, Emil Forsberg'in penaltıdan atığı golle 1-0 öne geçti.
80. dakikada Slovakya'da Ondrej Duda sarı kart gördü.
84. dakikada Slovakya'da Patrik Hrosovsky ve Tomas Hubocan oyundan çıkarken, Michal Duris ve David Hancko oyuna girdi.
87. dakikada Slovakya'da Vladimir Weiss sarı kart gördü.
88. dakikada İsveç'te Albin Ekdal ve Ludwig Augustinsson oyundan çıkarken, Gustav Svensson ve Pierre Bengtsson oyuna girdi.
90+3. dakikada İsveç'te Emil Forsberg oyundan çıkarken, Emil Krafth oyuna girdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca İsveç, Slovakya'yı 1-0 mağlup etti. İsveç bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti.