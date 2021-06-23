ÖZET | İsveç - Polonya maç sonucu: 3-2

EURO 2020 E Grubu son maçında İsveç ile Polonya karşılaştı. Rusya'da oynanan mücadelede İsveç, 3 puanı alan taraf oldu.

Sarı lacivertlilerin gollerini 2. ve 59. dakikalarda Emil Forsberg ile 90. dakikada Viktor Claesson kaydetti. Polonya'nın golleri 61. ve 84. dakikalarda ise yıldız futbolcusu Robert Lewandoski'den geldi.

Bu sonuçla puanını 7'e yükselten İsveç grup lideri olarak bir üst tura adını yazdırmayı başardı. Kırmızı beyazlılar ise 1 puanla turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Maçtan Dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 2 GOL: Polonya defansının büyük hatası sonrası topla buluşan Forsberg İsveç'i 1-0 öne geçirdi.

Dakika 18: Polonya'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Lewandowski'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topa yeniden kafa vuran Lewandowski, bu kez de altıpasta meşin yuvarlağı üst direğe nişanladı ve Polonya mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı İsveç'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 59 GOL: Emil Forsberg bir kez daha sahneye çıktı ve İsveç, Polonya karşısında skoru 2-0'a getirdi.

Dakika 61 GOL: İsveç defansının arkasına sakan Robert Lewandowski, sol çaprazdan çık bir şutla topu ağlara gönderdi ve Polonya farkı 1'e indirdi: 2-1

Dakika 84 GOL: Polonya, Robert Lewandowski'nin golüyle skoru 2-0'dan 2-2'ye getirdi.

Dakika 90 GOL: Karşılaşmada son sözü Viktor Claesson söyledi ve İsveç 3-2 kazandı.

İsveç - Polonya ilk 11'ler:

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Ekdal, Olsson, S.Larsson, Forsberg, Qualison, Isak.

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Bednarek, Krychowiak, Klich, Jozwiak, Swiderski, Zielinski, Puchacz, Lewandowski.



