ÖZET | İstanbulspor-Trabzonspor maç sonucu: 0-2

Süper Lig 'de 75 günlük hasret sona erdi ve 2022-2023 sezonu İstanbulspor'un Atatürk Olimpiyat Stadı'nda son şampiyon Trabzonspor 'u konuk ederek başladı. Lige yeni yükselen İstanbulspor, yeni sezona galibiyetle başlamak istedi. Bordo mavililer ise Süper Kupa sonrasında ligde de galibiyet alarak moralli başlamak istedi. Mücadelenin ilk yarısında Trabzonspor, rakip kalede gol aradı. Etkili ataklarla İstanbulspor kalesini abluka altına alan bordo mavililer, 16. dakikada golcüsü Cornelius ile 1-0 öne geçti. İlk yarının geriye kalan dakikalarında da gol arayan Fırtına, aradığı golü bir türlü bulamadı ve devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıda ilk yarıdaki atak oyun ortada yoktu. Maçta oyun daha çok orta alan mücadelesi ile geçti. İlk yarıda Trabzonspor kalesinde tehlike yaratamayan İstanbulspor, ikinci yarıda 2 kez etkili geldi ancak eşitliği yakalayamadı. Trabzonspor da kontrollü bir oyun oynayarak 3 puanı riske atmadı. Bordo mavililer, maçın sonlarına doğru yine kornerden gelen topla Denswil'in golüyle maçın skorunu belirledi: 0-2. Fırtına, İstanbul deplasmanında kazanarak yeni sezona 3 puanla başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Maçta ilk düdük çaldı.

⏱ 5' Trabzonspor etkili geldi. Savunmadan desteğe gelen Eren Elmalı, ceza sahası dışından yaklaşık 35 metreden şutunu attı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

⏱ 13' Maçın en net pozisyonu Trabzonspor'dan geldi. Bordo mavililer, Trezeguet'nin vuruşunda gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından Mısırlı futbolcu topu kontrol edip köşeye doğru şutunu attı ancak kaleci Jensen topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

⏱ 16' Bordo mavililer bir kez daha gole çok yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortayı İstanbulspor savunması uzaklaştırdı. Müsait pozisyondaki Abdülkadir ve Visca şutunu atamadı. Gerilerden gelen Larsen şutunu attı kaleci Jensen topu kornere gönderdi.

⚽ GOL | 16' Trabzonspor golcüsü Cornelius'un golüyle 1-0 öne geçti. Sol köşeden Visca kullandığı kornerde topu ceza sahası içerisine gönderdi. Cornelius seken topa kafasıyla vurdu ve topu filelere göndererek sezonun ilk golüne imza attı.

⏱ 24' Trabzonspor bir kez daha gole çok yaklaştı. İstanbulspor savunmada eksik yakalandı. Bordo mavililer kontratağa çıktı. Siopis, savunma arkasına sarkan Abdülkadir'e şık pasını attı. Milli futbolcu topla birlikte ceza sahasına girdi şutunu attı ancak İstanbulspor savunması araya girerek golü engelledi.

⏱ 28' Fırtına rakip kalede gol aramaya devam etti. Sol köşeden Visca korneri kullandı ve ceza sahasına ortasını gönderdi. Savunmadan Larsen, gelen ortaya kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.

⏱ 42' Bordo mavililer, bir kez daha etkili geldi. Ceza sahası dışından Abdülkadir Ömür, şutunu attı ancak kaleci Jensen son anda kornere çeldi.

⏱ 63' İstanbulspor tehlikeli geldi. Sağ kanattan ceza sahasına gönderilen ortaya orada bulunan İbrahim Yılmaz yükselerek kafasını vurdu, kaleci Uğurcan Çakır son anda topu kontrol ederek gole izin vermedi.

⚽ GOL | 86' Trabzonspor, Denswil ile durumu 2-0'a getirdi. Bu kez sağ köşeden Bakasetas ceza sahasına doğru ortasını gönderdi. Denswil arka direkte savunmanın üstünden kafa vuruşunu gerçekleştirdi ve durumu 2-0 yaptı.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

İSTANBULSPOR: Jensen - Oğuzhan Berber (Dk. 61 Kağan Barış), Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan (Dk. 61 Muammer Sarıkaya), Melih Kabasakal, Jetmir Topallı (Dk. 90+1 Ethemi), İbrahim Yılmaz (Dk. 90+1 Emir Gültekin), Abazaj (Dk. 69 Ebert)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Larsen (Dk. 74 Denswill), Dorukhan Toköz, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 85 Berat Özdemir), Bakasetas, Visca (Dk. 79 Kouassi), Trezeguet (Dk. 79 Djaniny), Cornelius

GOLLER: Dk. 16 Cornelius, Dk. 86 Denswill (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Ferhat Yazgan, Duhan Aksu (İstanbulspor) - Trezeguet, Siopis (Trabzonspor)