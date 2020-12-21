ÖZET İstanbulspor-Bursaspor maç sonucu: 3-3

1. Lig'de haftanın son maçında ligde pozitif futbol oynamaya çalışan iki takımın mücadelesi vardı: İstanbulspor- Bursaspor . Ligde Bandırma ve Samsun'u deviren, kupada ise Göztepe karşısında unutulmayacak bir zafere imza atan Yeşil-Beyazlılar, maçın hemen başında

2 farklı geriye düştü. Rakibini bunaltan ev sahibi, 5 ve 12. dakikalarda Rroca'nın sayılarıyla kontrolü eline aldı: 2-0. Yeşil-Beyazlılar'ın gençleri devrenin kalanında telaşlandı, ataklarda aceleci davranınca da devre bu skorla bitti. Ev sahibinde 57'de İbrahim, 60’ta Bursa'dan Alihan direğe takıldı. 70'te Onur Ergün, harika bir gol ile farkı 3'e çıkardı.

Bu gençler bir harika!

Kupa yorgunu konuk ekibin gençleri, her şeye rağmen pes etmedi. Önce 72'de Ali Akman, sonra 76'da Emirhan Aydoğan, Timsah'ı umutlandırdı. 87'de Bursaspor penaltı beklerken, teknik sorumlu Mustafa Er kırmızı kart gördü. Son dakikalarda ise heyecan fırtınası vardı. 90+3'te Emirhan Aydoğan ortaladı, Onur Atasayar skora dengeyi getirdi: 3-3. Yeşil-Beyazlılar, alınan 1 puandan öte son dönemde ne kadar değerli gençler kazandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Mertcan Polat