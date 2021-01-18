ÖZET | İspanya Süper Kupa Barcelona - Athletic Bilbao maç sonucu: 2 - 3
İspanya Süper Kupası bu yıl formatı değişerek 4'lü final şeklinde oynandı ve Athletic Bilbao kupayı müzesine götürdü. Yarı finalde Real Madrid'i finalde de Barcelona'yı uzatmaya giden maçta 3-2 yenen Bask temsilcisi mutlu sona ulaştı
İspanya Süper Kupası bu yıl formatı değişerek 4'lü final şeklinde oynandı. Athletic Bilbao yarı finalde Real Madrid'i 2-1 yenip çıktığı finalde de Barcelona'yı uzatmaya giden maçta 3-2 yenen mutlu sona ulaştı.
Lionel Messi uzatmanın son anlarında kırmızı kart görürken normal sürenin sonunda beraberliği getiren Asier Villalibre maçın kahramanı olan isim oldu.
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Athletic Bilbao böylece tarihinde 3.kez İspanya Süper Kupa şampiyonluğuna ulaşmış oldu