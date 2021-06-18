ÖZET İspanya - Polonya maç sonucu: 1-1

İlk maçında İsveç ile 0-0 berabere kalan İspanya, Slovakya'ya 2-1 kaybeden Polonya, Sevilla'da karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da karşılıklı ataklarla gol ararken Polonya'da 6. dakikada Mateusz Klich'in vuruşu direkten döndü.

Açılış İspanya'dan

25. dakikada Gerard Moreno'nun ceza sahasına girip kaleye gönderdiği top savunmaya da çarparak Morata'nın önünde kaldı ve topu filelere yolladı. İlk önce ofsayt kararı verilen gol VAR kararı ile geçerli sayıldı ve İspanya 1-0 öne geçti.

Devre 1-0 İspanya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Lewandowski yanıt verdi

54. dakikada Kamil Jozwiak'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Polonya'nın yıldızı Robert Lewandowski skora dengeyi getirdi: 1-1

Penaltı kaçtı!

58. dakikada Jakub Moder'in ceza sahası içinde Gerard Moreno'ya yaptığı hareket VAR tarafından penaltı olarak değerlendirildi. Topun başıan geçen Moreno'Nun vuruşu direkten döndü ve Morata'nın önünde kaldı, ancak genç forvetin vuruşu da kaleyi bulmayınca İspanya öne geçme şansını yitirmiş oldu.

Maçın sonlarına doğru İspanya, Polonya kalesinde üst süte etkili pozisyonlar üretse de Szczesny kalesinde başarılı oldu ve gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca İspanya ikinci maçından da beraberlikle ayrılırken Polonya turnuvadaki ilk puanına kavuşmuş oldu.

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İspanya - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Cartuja'da oynanacak İspanya - Polonya maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İspanya - Polonya 11'ler:

İspanya: Simon, Llorente, Laporte, Torres, Alba, Rodri, Koke, Pedri, Gerard, Morata, Olmo

Polonya: Szczesny, Bednarek, Glik, Bereszynski, Puchacz, Klich, Moder, Jozwiak, Zielinski, Swiderski, Lewandowski



