(ÖZET) İspanya-Kosta Rika maç sonucu: 7-0

2008 Avrupa Şampiyonası, 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak art arda 3 büyük turnuvaya adeta ambargo koyan İspanya tarihin en iyi milli takım performanslarını sergiliyordu. Ancak 2012 sonrasında Boğalar'da ciddi bir düşüş yaşandı. İspanya 2014 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı, EURO 2016 ve 2018 Dünya Kupası'na son 16'da veda etti. EURO 2020'de yarı finali görerek umut veren İspanyollar, 2022 Dünya Kupası'na Kosta Rika maçıyla başladı.

RAHAT GALİBİYET!

Al Thumama Stadı'nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren Luis Enrique'nin öğrencileri, sahadan 670 galip ayrıldı. Mohammed Abdulla'nın yönettiği maçta Boğalar'a 3 puanı getiren goller; 11. dakikada Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres (2), Alvaro Morata (2) ve Gavi'den geldi.









OLMO VE GAVI İÇİN ÖZEL GÜN

İspanya'nın Dünya Kupalarındaki 100. golü Dani Olmo'dan gelirken Gavi, 18 yıl 110 gün ile Pele'nin 1958'deki golünden bu yana Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncu oldu.









CALVO 90 DAKİKA OYNADI

Kosta Rika'da Konyasporlu Francisco Calvo, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken 68. dakikada sarı kart gördü. E Grubu'ndaki diğer maçta Almanya, Japonya karşısında şok bir mağlubiyet aldı ve öne geçtiği maçı 2-1 geride tamamladı.

2. MAÇLAR 27 KASIM'DA

İspanya, E Grubu 2. maçında Almanya ile karşılaşacak. Kosta Rika ise Panzerler karşısında büyük bir sürprize imza atan Japonya karşısında sürpriz peşinde olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5' Pedri'nin uzun pasına hareketlenen Olmo'nun ceza sahasının sağ çaprazında kaleye çok yakın mesafeden attığı şutta top yandan auta çıktı.

9' Pedri'nin pasında Navas'ı karşıdan gören cepheden yerden sert bir vuruş çıkaran Asensio, kaleyi tutturamadı. Yıldız solağın attığı şutta Navas'ı geçen top auta çıktı.

GOL | 11' Gavi'nin aşırttığı topu savunmadan sekmesine rağmen şık bir kontrolle önüne alan Olmo, Navas'ı üstünden topu ağlara gönderdi. 1-0









GOL | 21' Orta sahada top çeviren İspanya'da Busquets, sol kulvardan bindiren Jordi Alba'ya pasını aktardı. Tecrübeli sol bekin içeri çevirdiği topa ceza sahasında düzgün bir vuruş yapan Asensio, farkı 2'ye çıkardı. 2-0









29' İspanya'da Jordi Alba, Oscar Duarte'nin müdahalesi sonrası ceza sahasında yerde kaldı, maçın hakemi Mohammed Abdulla tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 31' Penaltıda beyaz noktaya gelen Ferran Torres, topu ve kaleci Keylor Navas'ı ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

İlk 45 dakika İspanya'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

48' Sağ kanatta topla buluşan Azpilicueta, boş durumdaki Asensio'ya pasını aktardı. Yıldız oyuncunun cezas sahası dışından attığı şutta top üstten auta çıktı.

GOL | 54' Gavi'nin sağ kenardan çıkardığı topa hareketlenen Ferran Torres, ceza sahasında topla buluşmasına rağmen istediği kontrolü yapamadı. Kosta Rika savunmasının anlık bir hatasında topu tekrar kontrol eden Barcelona'nın yıldızı, sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla ağları sarstı ve kendisinin 2., takımının 4. golünü kaydetti. 4-0

63' Morata'nın ceza sahasının sağ çaprazından attığı şutta top yandan auta çıktı.

GOL | 74' Şık çalımlarla Kosta Rika savunmasından sıyrılan Alejandro Balde, ara pasını attı ve topu Morata ile buluşturdu. Kontrol ettiği topla sol çapraza koşu yapan Morata, ceza sahasına ortasını yaptı, Gavi'nin gelişine attığı şutta top direkten ağlara gitti. 5-0









GOL | 90' Nicholas Williams'ın sağ kanattan açtığı yerden ortada Navas'tan seken top Morata'nın önünde kaldı. Tecrübeli oyuncunun yaptığı tek vuruşta top ağlarla buluştu.

GOL | 90+3' 57. dakikada Ferran Torres'in yerine oyuna dahil olan Alvaro Morata, bir kez daha ağları sarstı. Olmo'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Morata, sol ayağıyla yaptığı vuruşla Navas'ı geçti ve kendisinin 2., takımının 7. golünü kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla'nın yönettiği 90 dakika, İspanya'nın 7-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.