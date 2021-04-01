(ÖZET) İspanya-Kosova maç sonucu: 3-1

2022 Dünya Kupası Elemeler B Grubu'nda İspanya, Kosova'yı konuk etti. Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda maçta üstünlüğü çabuk eline alan İspanya, 34'te Dani Olmo, 36'da Ferran Torres'in attığı gollerle ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.

Kosova'nın 70'te Besar Halimi ile bulduğu gole 5 dakika sonra karşılık veren ev sahibi, 75'te Gerard Moreno'nun attığı golle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Puanını 7'ye çıkaran Luis Enrique'nin öğrencileri, liderliğini sürdürdü. Kosova ile puansız son sırada kaldı.

Kosova'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Vedat Muriç, 90 dakika sahada kaldı. Grupta oynanan diğer maçta ise Yunanistan ile Gürcistan 1-1 berabere kaldı.