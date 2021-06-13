ÖZET | İspanya - İsveç maç sonucu: 0-0

İspanya ile İsveç, E Grubu ikinci mçında kozlarını paylaştı. İspanya'nın Sevilla kentinde oynanan mücadele

Karşılaşmanın ilk yarısında etkili olan taraf ev sahibiydi. Birçok pozisyona giren Matadorlar, girdikleri pozisyonu değerlendiremeyince ilk 45 dakika başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda da İspanya, İsveçli kaleci Olsen'i geçemeyince mücadele 0-0 sona erdi ve İspanyollar turnuvaya puan kaybıyla başladı.

İspanya Polonya ile karşılaşacak

İspanya gruptaki ikinci maçında 19 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Pollonya ile karşılaşacak. İsveç ise 18 Haziran Cuma günü saat 16.00'da grup lideri Slovakya ile 3 puan mücadelesi verecek.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Mücadele başladı.

Dakika 16: İspanya gole çok yaklaştı. Sağ taraftan yapılan ortaya iyi yükselen Dani Olmo'nun altıpas üzerinde vurduğu kafa vuruşunda kaleci Olsen gole izin vermedi.

Dakika 38: İsveç defansının hatası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Alvaro Morata'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Dakika 41: Ani gelişen İsveç atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren İsak'ın vurduğu şutta top direkten dönük kaleci Simon'da kaldı.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Dakika 46: Mücadelede ikinci yarı başladı.

Dakika 61: İsveç mutlak golü kaçırdı. Isak, ceza sahası içerisinde üç kişi arasından geçip topu Berg'e çıkardı. Berg, yakın mesafeden topu dışarı gönderdi.

Dakika 90: Karşılaşma 0-0 sona erdi.

İspanya - İsveç ilk 11'ler:

İspanya: Simon, Llorente, Pau Torres, Laporte, Alba, Rodri, Koke, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Morata.

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Berg, Isak.