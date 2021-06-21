ÖZET | İskoçya - Hırvatistan maç sonucu: 1-3

EURO 2020 D Grubu son maçında İskoçya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. İskoçya'da oynanan mücadeleyi kazanan Hırvatlar, gruptan çıkmayı başardı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren goller, 17. dakika Vlasic, 62. dakikada Luka Modric ve 77. dakikada Ivan Perisic'ten geldi. İskoçya'nın tek sayısını ise 42. dakikada Collum McGregor kaydetti.

Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Hırvatistan, adını son 16 turuna yazdırdı. Lacivert beyazlılar ise 1 puanla grubu son sırada tamamladı.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 17 GOL: Hırvatistan Vlasic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortada Perisic'in kafa ile ceza sahasına indirdiği topu kontrol ettikten sonra düzgün bir vuruşla ağlara gönderen Vlasic takımını öne geçirdi.

Dakika 42 GOL: İskoçya, Callum McGregor'un ceza sahasından attığı şık golle skorda 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Dakika 45: Mücadelede ilk yarı karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

Dakika 62 GOL: Organize gelişen Hırvatistan atağında topun gelişine ayağının dışıyla nefis bir vuruş yapan Luka Modric, topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Dakika 77 GOL: Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda topu kafyal ağlara gönderen Hırvat futbolcu Ivan Perisic, skoru 3-1 yaptı.

Dakika 90: Mücadele sona erdi.

Hırvatistan - İskoçya ilk 11'ler:

Hırvatistan: Livakovic, Lovren, Vida, Gvardiol, Kovacic, Modric, Brozovic, Vlasic, Juranovic, Perisic, Petkovic.

İskoçya: Marshall, O'Donnell, Robertson, Hanley, Tierney, McTominay, McGinn, McGregor, Armstrong, Dykes, Adams.