(ÖZET) İskoçya - Çekya maç sonucu: 0-2

EURO 2020 D Grubu'nda 24 yıl sonra kupaya katılan ve ev sahibi ülkelerden biri olan İskoçya, EURO 1996’da final oynayan Çek Cumhuriyeti’ni Glasgow kentinde ağırladı.

42. dakikada Çekya, Patrick Schick'in attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Çekya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başlarken İskoçya'da Ryan Christie oyundan çıkarken yerine Che Adams dahil oldu.

52. dakikada Patrick Schick, yaklaşık 45 metre uzaktan harika bir gol atarak skoru 2-0'a taşıdı.

67. dakikada İskoçya'da Jack Hendry ve Stuart Armstrong oyundan çıkarken yerlerine Callum William McGregor ve Ryan Fraser dahil oldu.

67. dakikada Çekya'da Alex Kral oyundan çıkarken, yerine Tomas Holes dahil oldu.

72. dakikada Çekya'da Jakub Jankto ve Lukas Masopust oyundan çıkarken, yerlerine Adam Hlozek ve Matej Vydra dahil oldu.

79. dakikada İskoçya'da Stephen Gerard O'Donnell ve Lyndon Dykes oyundan çıkarken, yerlerine James Forrest ve Kevin Nisbet dahil oldu.

87. dakikada Çekya'da Vladimir Darida ve Patrik Schick oyundan çıkarken, yerlerine Petr Sevcik ve Michael Krmencik dahil oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Çekya, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.







