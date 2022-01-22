(ÖZET) Inter - Venezia maç sonucu: 2-1

İtalya Serie A'nın 23. hafta mücadelesinde lider Inter, Venezia'yı ağırladı. Inter 90. dakikada bulduğu gol ile sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Konuk ekip Venezia, 19. dakikada Thomas Henry ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Inter ise 40. dakikada Barella ile skora dengeyi getirdi. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle geçilen maçın 90. dakikasında Edin Dezko sahneye çıktı ve Inter'e 3 puanı getiren golü ağlara gönderdi.

Mücadelede Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Serie A'dai yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Inter, 53'e yükseltti. Venezia ise 18 puanda kaldı.







