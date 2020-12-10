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ÖZET | Inter - Shakhtar Donetsk maç sonucu: 0-0

Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu maçında Inter, Giuseppe Meazza'da Shakhtar Donetsk'le golsüz berabere kaldı ve grup sonuncusu olarak Avrupa'ya veda etti.

10 Aralık 2020, Perşembe 01:18 Son Güncelleme:
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ÖZET | Inter - Shakhtar Donetsk maç sonucu: 0-0

Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda Real Madrid'in son maçta elenmekten kurtulduğu ve grubu da lider tamamladığı haftada Inter de Avrupa'ya veda etti. Geçen sezon da Milano ekibini Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkartamayan Conte, yine aynı kaderi yaşadı. Ukrayna ekibiyle golsüz berabere kalarak büyük hayal kırıklığı yaratan Inter, 6 puanla grup sonuncusu olurken Shakhtar ise 2. sırayı alan Monchengladbach'la 8'er puana sahip olmasına rağmen 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Mavi Siyahlılar mücadeleden galip ayrılsaydı gruptan çıkmış olacaktı.


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