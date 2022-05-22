(ÖZET) Inter - Sampdoria maç sonucu: 3-0

İtalya Serie A'nın 38. ve son hafta maçında Inter sahasında Sampdoria'yı konuk etti. Ligde lider Milan'ın 2 puan gerisinde son haftaya giren Inter Milli futbolcu Hakan Çlahanoğlu'nun asist yaptığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Perisic 49. dakikada Inter'i öne geçiren golü kaydetti Sonrasında ev sahibi 55. ve 57. dakikalarda Correa'nın golleri ile skoru 3-0 getirdi ve 3 puanı elde etti.

Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı ve takımının 2. golünün asistini yaptı.

Şampiyon Milan

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 84'e yükselterek şampiyonluğa ulaşan Milan'ın 2 puan gerisinde kaldı ve ligi 2. sırada noktaladı. Sampdoria ise 36 puanda kaldı.











