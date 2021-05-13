(ÖZET) Inter - Roma maç sonucu: 3-1

İtalya Serie A Ligi 36. hafta maçında şampiyon Inter, sahasında Roma'yı konuk etti.
6. dakikada Roma'da Ebrima Darboe, sarı kart gördü.
11. dakikada Inter, Marcelo Brozovic'in attığı golle 1-0 öne geçti.
20. dakikada Inter, Matias Vecino Falero'nun attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.
28. dakikada Roma'da Davide Santon, sarı kart gördü.
31. dakikada Roman, Henrikh Mkhitaryan'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
İlk yarı Inter'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
71. dakikada Roma'da Marash Kumbulla, sarı kart gördü.
82. dakikada Roma'da Rick Karsdorp, sarı kart gördü.
90. dakikada Inter, Romelu Lukaku'nun golüyle skoru 3-1'e taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter, Roma'yı 3-1 mağlup etti.