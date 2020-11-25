ÖZET | Inter - Real Madrid maç sonucu: 0 - 2
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi B Grubu 4.hafta maçında Inter'i deplasmanda 2-0 yendi ve çok önemli bir galibiyet aldı. Grupta 8 puanlı B. Mönchengladbach’ın ardından 7 puanla ikinci sıraya gelen Real Madrid, kötü başladığı grupta tekrar iddialı konuma geldi
Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Real Madrid eksiklerine rağmen Inter'i deplasmanda 2-0 yendi. Zidane'ın öğrencileri böylece puanını 7 yaptı ve grupta ikinci sıraya yükseldi. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Hazard (p) ve Hakimi (kk) kaydetti