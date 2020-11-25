ÖZET | Inter - Real Madrid maç sonucu: 0 - 2

Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Real Madrid eksiklerine rağmen Inter'i deplasmanda 2-0 yendi. Zidane'ın öğrencileri böylece puanını 7 yaptı ve grupta ikinci sıraya yükseldi. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Hazard (p) ve Hakimi (kk) kaydetti







