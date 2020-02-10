(ÖZET) Inter - Milan maç sonucu: 4-2

İtalya Serie A'da 23. hafta mücadelesinde Inter, 2-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibi Milan'ı 4-2 yenmeyi başardı.

10 Şubat 2020, Pazartesi 00:44 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Inter - Milan maç sonucu: 4-2

İtalya Serie A'nın 23. hafta mücadelesinde Inter ve Milan Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi.

40. dakikada Ante Rebic Milan'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son saniyelerinde 45. dakikada Ibrahimovic eski takımı Inter'e karşı golünü attı ve skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla bitti. 

İkinci yarıda ise adeta Inter fırtınası esti. 51'de Marcelo Brozovic, 53'te de Matias Vecino 2 dakikada Inter'e beraberliği getirdiler. 

70'te Stefan de Vrij ve 90 +4'te Fenerbahçe'den Inter'e giden Moses'ın asistinde Lukaku maçın skorunu belirleyen golleri attılar. 

Juventus'un Verona'ya mağlup olduğu haftada çok önemli 3 puan alan Antonio Conte'nin öğrencileri 54 puana ulaştı ve averajla liderlik koltuğunu aldı. 

Milan ise 32 puanda kaldı.

 


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