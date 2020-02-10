(ÖZET) Inter - Milan maç sonucu: 4-2

İtalya Serie A'nın 23. hafta mücadelesinde Inter ve Milan Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi.

40. dakikada Ante Rebic Milan'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son saniyelerinde 45. dakikada Ibrahimovic eski takımı Inter'e karşı golünü attı ve skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla bitti.

İkinci yarıda ise adeta Inter fırtınası esti. 51'de Marcelo Brozovic, 53'te de Matias Vecino 2 dakikada Inter'e beraberliği getirdiler.

70'te Stefan de Vrij ve 90 +4'te Fenerbahçe'den Inter'e giden Moses'ın asistinde Lukaku maçın skorunu belirleyen golleri attılar.

Juventus'un Verona'ya mağlup olduğu haftada çok önemli 3 puan alan Antonio Conte'nin öğrencileri 54 puana ulaştı ve averajla liderlik koltuğunu aldı.

Milan ise 32 puanda kaldı.



