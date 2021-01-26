ÖZET | Inter - Milan maç sonucu: 2 - 1

İtalya Kupası’nda çeyrek final maçında Serie A'da 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Milan, 41 puanla 2. sırada yer alan ezeli rakibi Inter ile karşılaştı. Zlatan Ibrahimovic'in golüyle öne geçen Milan takımında daha sonra Lukaku ile Zlatan Ibrahimovic arasında yaşanan gerginlikte kırmızı kart çıktı. İsveçli yıldız oyuncu saha dışında kalırken 71.dakikada penaltıdan Lukaku skoru eşitledi.

Oyuna sonradan giren Christian Eriksen, 90+8.dakikada frikikten attığı golle turu getirdi. Maçı 27 şutla tamamladı









Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise maç kadrosunda yer almadı





Inter - Milan ilk 11'ler:

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Darmian, Kolarov, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic, A. Sanchez, Lukaku

Milan: Tatarusanu, Kjaer, Dalot, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Saelemaekers, Meite, Diaz, Leao, Ibrahimovic