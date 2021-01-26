ÖZET | Inter - Milan maç sonucu: 2 - 1
İtalya Kupası'nda Milano derbisi heyecanı yaşandı. Serie A'da şampiyonluk yarışı veren ve ilk 2 sırayı paylaşan Milan ile Inter, çeyrek final maçında kozlarını paylaştı. Olaylı geçen maçta Zlatan Ibrahimovic kırmızı kart görürken Inter geriden gelip maçı 2-1 kazanmayı başardı. Oyuna sonradan giren Eriksen frikikten turu getiren golü attı
İtalya Kupası’nda çeyrek final maçında Serie A'da 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Milan, 41 puanla 2. sırada yer alan ezeli rakibi Inter ile karşılaştı. Zlatan Ibrahimovic'in golüyle öne geçen Milan takımında daha sonra Lukaku ile Zlatan Ibrahimovic arasında yaşanan gerginlikte kırmızı kart çıktı. İsveçli yıldız oyuncu saha dışında kalırken 71.dakikada penaltıdan Lukaku skoru eşitledi.
Oyuna sonradan giren Christian Eriksen, 90+8.dakikada frikikten attığı golle turu getirdi. Maçı 27 şutla tamamladı
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise maç kadrosunda yer almadı
Inter - Milan ilk 11'ler:
Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Darmian, Kolarov, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic, A. Sanchez, Lukaku
Milan: Tatarusanu, Kjaer, Dalot, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Saelemaekers, Meite, Diaz, Leao, Ibrahimovic