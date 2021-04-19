ÖZET | Inter Miami-Los Angeles Galaxy: 2-3
ABD MLS Ligi ilk maçında David Beckham'ın sahibi olduğu ve eski futbolcu Phil Neville'nin çalıştırdığı Inter Miami, konuk ettiği Los Angeles Galaxy'ye 3-2 mağlup oldu. Galaxy adına maçta 2 gol atan eski Manchester United'lı Javier Hernandez, galibiyetin mimarı oldu. Öte yandan Phil Neville, Inter Miami ile çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrılmış oldu.
ABD MLS Ligi bu hafta oynanan maçlarla start aldı. İlk hafta maçında David Beckham'ın sahibi olduğu ve eski futbolcu Phil Neville'nin çalıştırdığı Inter Miami, Los Angeles Galaxy'yi konuk etti.
Mücadelede iki kez öne geçen Miami, Manchester United'ın eski yıldızı Javier Hernandez'in gollerine engel olamayınca sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Los Angeles'e galibiyeti getiren goller, 62. ve 73. dakikalarda Javier Hernandez ile 81. dakikada Sacha Kljestan'dan geldi. Inter Miami'nin 45. dakikada Robbie Robinson ve 68. dakikada penaltıdan Gonzalo Higuain'in attığı goller puan ve puanlar için yeterli olmadı.
Bu sonuçla Inter Miami'de ilk maçına çıkan Manchester United efsanesi Phil Neville, sahadan puan ayrılmış oldu.