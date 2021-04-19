ÖZET | Inter Miami-Los Angeles Galaxy: 2-3

ABD MLS Ligi bu hafta oynanan maçlarla start aldı. İlk hafta maçında David Beckham'ın sahibi olduğu ve eski futbolcu Phil Neville'nin çalıştırdığı Inter Miami, Los Angeles Galaxy'yi konuk etti.

Mücadelede iki kez öne geçen Miami, Manchester United'ın eski yıldızı Javier Hernandez'in gollerine engel olamayınca sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Los Angeles'e galibiyeti getiren goller, 62. ve 73. dakikalarda Javier Hernandez ile 81. dakikada Sacha Kljestan'dan geldi. Inter Miami'nin 45. dakikada Robbie Robinson ve 68. dakikada penaltıdan Gonzalo Higuain'in attığı goller puan ve puanlar için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Inter Miami'de ilk maçına çıkan Manchester United efsanesi Phil Neville, sahadan puan ayrılmış oldu.